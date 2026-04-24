El mural literari d'Ondara creix: un espai per a l'escriptor Jovi Lozano-Seser
El mural, ja finalitzat, esdevé un nou element de reconeixement a la trajectòria d’una de les veus més destacades de la literatura contemporània en valencià vinculada al municipi
L’Ajuntament d’Ondara ha culminat la nova ampliació del mural literari de la zona de l’O‑30, amb la incorporació d’un espai dedicat a l’escriptor i periodista ondarenc Jovi Lozano‑Seser, en el marc de les activitats del Mes del Llibre. El mural, ja finalitzat, esdevé un nou element de reconeixement a la trajectòria d’una de les veus més destacades de la literatura contemporània en valencià vinculada a Ondara.
La pintura, realitzada novament per Larouch Art de Carrer, s’integra dins del projecte iniciat l’any passat amb motiu del Dia del Llibre, que converteix l’espai públic en un lloc de memòria cultural i educativa, posant en valor figures rellevants de la creació literària valenciana. En aquest cas, el mural dedicat a Jovi Lozano‑Seser destaca com una clara aposta per la lectura com a eina de llibertat i construcció col·lectiva.
Jovi Lozano‑Seser és considerat l’autor ondarenc amb una trajectòria més premiada en llengua valenciana, amb una obra sòlida i reconeguda que ha contribuït de manera important a la difusió de la literatura en valencià i a la projecció del nom d’Ondara dins i fora del territori valencià. El mural suposa un homenatge públic a aquesta aportació literària i periodística, així com un reconeixement a la seua vinculació amb el poble.
Vincle entre cultura i espai públic
La Regidora de Cultura, Rosa Ana Marí, ha destacat que amb aquesta ampliació del mural literari “continuem apostant per posar la literatura en valencià al carrer i per reconèixer figures pròximes que formen part de la nostra identitat cultural”. Segons ha explicat, “aquest projecte reforça el vincle entre cultura, espai públic i educació, i ens ajuda a transmetre referents literaris a les noves generacions”.
L’ampliació del mural literari dedicat a Jovi Lozano‑Seser se suma així al conjunt d’actes que estan omplint el mes d’abril a Ondara, reafirmant el compromís municipal amb la promoció de la lectura, la creació artística i la posada en valor del talent local.
