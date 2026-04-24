El mural literari d'Ondara creix: un espai per a l'escriptor Jovi Lozano-Seser

El mural, ja finalitzat, esdevé un nou element de reconeixement a la trajectòria d’una de les veus més destacades de la literatura contemporània en valencià vinculada al municipi

El mural literari d'Ondara / Levante-EMV

Teresa Andreu

Ondara

L’Ajuntament d’Ondara ha culminat la nova ampliació del mural literari de la zona de l’O‑30, amb la incorporació d’un espai dedicat a l’escriptor i periodista ondarenc Jovi Lozano‑Seser, en el marc de les activitats del Mes del Llibre. El mural, ja finalitzat, esdevé un nou element de reconeixement a la trajectòria d’una de les veus més destacades de la literatura contemporània en valencià vinculada a Ondara.

La pintura, realitzada novament per Larouch Art de Carrer, s’integra dins del projecte iniciat l’any passat amb motiu del Dia del Llibre, que converteix l’espai públic en un lloc de memòria cultural i educativa, posant en valor figures rellevants de la creació literària valenciana. En aquest cas, el mural dedicat a Jovi Lozano‑Seser destaca com una clara aposta per la lectura com a eina de llibertat i construcció col·lectiva.

Jovi Lozano‑Seser és considerat l’autor ondarenc amb una trajectòria més premiada en llengua valenciana, amb una obra sòlida i reconeguda que ha contribuït de manera important a la difusió de la literatura en valencià i a la projecció del nom d’Ondara dins i fora del territori valencià. El mural suposa un homenatge públic a aquesta aportació literària i periodística, així com un reconeixement a la seua vinculació amb el poble.

La regidora de Cultura, Rosa Ana Marí, i l'escriptor Jovi Lozano-Seser / Levante-EMV

Vincle entre cultura i espai públic

La Regidora de Cultura, Rosa Ana Marí, ha destacat que amb aquesta ampliació del mural literari “continuem apostant per posar la literatura en valencià al carrer i per reconèixer figures pròximes que formen part de la nostra identitat cultural”. Segons ha explicat, “aquest projecte reforça el vincle entre cultura, espai públic i educació, i ens ajuda a transmetre referents literaris a les noves generacions”.

L’ampliació del mural literari dedicat a Jovi Lozano‑Seser se suma així al conjunt d’actes que estan omplint el mes d’abril a Ondara, reafirmant el compromís municipal amb la promoció de la lectura, la creació artística i la posada en valor del talent local.

