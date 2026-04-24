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La paradoja de Xàbia: pisos de 400.000 euros en una acera y un asentamiento de caravanas en la otra

Las calles Cannes y Toulouse, próximas al núcleo turístico de la playa del Arenal, retratan perfectamente la brecha en la vivienda: lujo en un lado y precariedad en el otro

Una caravana y, al fondo, las grúas de las nuevas urbanizaciones &quot;exclusivas&quot;

Una caravana y, al fondo, las grúas de las nuevas urbanizaciones "exclusivas" / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Se suele decir que la cosa va por barrios. Pero en Xàbia ya no es así. La vivienda está por las nubes en todos los barrios. Sin excepción. En el turístico y en el obrero de toda la vida. La paradoja es más compleja. La brecha va por aceras. En un lado de la calle, pisos de lujo. En el otro, precariedad. Y hay una zona de Xàbia donde ese abismo entre una acera y otra se ve con dramática claridad.

Uno de los puntos calientes de expansión urbanística (hay unos cuantos) es el del antiguo camino de Benarribat, entre la carretera del cabo de la Nao y la zona agrícola del Pla. Está a un paso del núcleo turístico de la playa del Arenal. Allí se están construyendo edificios de la arquitectura que se estila ahora en Xàbia. Se asemejan algo a las llamadas fincas cebra, esas de franjas blancas y negras que se están levantando en el extrarradio de las ciudades. Pero en Xàbia la tipología es singular. Tienen tres alturas y ático. Y todo lo que se construye en este pueblo lleva el adjetivo de "exclusivo".

Viviendas en la acera este de la calle Toulouse

Viviendas en la acera este de la calle Toulouse / A. P. F.

En esta zona, están las nuevas calles Cannes y Toulouse. El precio medio de las viviendas a estrenar, las del lado este de la calle, es de unos 400.000 euros. Entran ya en el segmento de pisos de lujo. Tienen amplia terraza. Están en urbanizaciones con piscina y jardín comunitario. El núcleo turístico del Arenal crece por aquí y por todos sus otros flancos. En pocos años se han edificado numerosas fincas. Se borran las distancias entre los núcleos urbanos. La Vía Augusta es un continuo de vivienda entre el núcleo del Puerto y el del Arenal.

Una de las caravanas que está metida entre los naranjos

Una de las caravanas que está metida entre los naranjos / Levante-EMV

La acera que da a este en estas dos nuevas calles es la de los pisos de lujo. La otra acera, la que ya da a la histórica partida agrícola del Pla, es la de la precariedad. Hay un asentamiento de caravanas. No es un "poblado" que haya surgido ahora. Lleva años. Quienes viven aquí no dan problemas. Pero, claro, lo que no pueden es pagarse una vivienda. Las caravanas se han convertido en discretísimas casas. Están metidas en un huerto de naranjos. Sus moradores tratan de vivir con la mayor dignidad posible.

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No hay vivienda asequible

Este contraste de una acera a otra permite hacer un análisis preciso de la vivienda en Xàbia. No hay pisos asequibles. Se pasa sin transición de la precariedad (hay familias que están viviendo en habitaciones, ya que no pueden pagar el alquiler de un piso) a los pisos "exclusivos". La vivienda se ha convertido más en una inversión que en un hogar. La primera promoción desde 2010 de vivienda de promoción pública (82 pisos) debería empezar a corregir esa anomalía de un mercado inmobiliario vetado a las familias de clase media.

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