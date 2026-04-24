Salvan la vida a un hombre de 75 años que ha sufrido un infarto en el Mercat de Xàbia
Un cliente que es médico ha sido el primero en atender al infartado y luego ha llegado la Policía Local y le ha recuperado el pulso con el desfibrilador
El equipo médico del SAMU y un facultativo del Centro de Salud lo han estabilizado antes de trasladarlo al hospital de Dénia
Enorme susto en el Mercat Municipal de Xàbia. Un cliente de 75 años ha sufrido sobre las 15 horas una parada cardiorespiratoria. Ha perdido el conocimiento y se ha desplomado. Un cliente que es médico ha sido el primero en atenderle y a realizarle el masaje cardiaco (RCP). Esa rapidez ha sido crucial para salvarle la vida. Y que estuviera un médico casualmente en el Mercat ha resultado providencial. Lo ha sido también que una primera patrulla de la Policía Local llegara a toda prisa. Le han aplicado el desfibrilador. Han conseguido recuperarle el pulso. Y también en seguida ha llegado un equipo médico del SAMU y un facultativo del Centro de Salud de Xàbia. Le han realizado técnicas de reanimación avanzada. También lo han intubado y estabilizado. También han intervenido sanitarios de la Cruz Roja.
Trasladado al hospital
Esa respuesta relámpago ha permitido salvarle la vida a este cliente del Mercat, que, según las fuentes consultadas, es un residente extranjero de Xàbia. El equipo médico del SAMU lo ha trasladado al hospital de Dénia.
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