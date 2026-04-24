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Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras

El impacto fue muy violento y los grandes maceteros de la avenida Trenc d'Alba quedaron hechos añicos

El todoterreno impactó con las jardineras y las hizo pedazos

El todoterreno impactó con las jardineras y las hizo pedazos / Policía Local de Xàbia

Teresa Andreu

Xàbia

Nuevo accidente en la céntrica avenida Trenc d'Alba de Xàbia. Un todoterreno se estampó con los maceteros de la mediana y los hizo añicos. Ocurrió la tarde este jueves. 24 horas antes, en la plaza (rotonda) de Joanot Martorell, en un extremo de esta misma avenida, un motorista resultó herido al chocar con un coche.

El todoterreno circulaba en dirección hacia el casco histórico. Se salió de su carril. Impactó con las jardineras. Provocó un considerable estropicio. Acudió la Unidad de Atestados de la Policía Local de Xàbia. No hubo heridos de gravedad. La Policía Local, eso sí, ha advertido que, "afortunadamente", no circulaba en ese momento ningún coche por el otro carril.

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El peligro de las distracciones

Los agentes han avisado, a partir de este accidente, del peligro de distraerse al volante. Y han citado ejemplos: una mirada al móvil, un exceso de velocidad o un instante de cansancio. En esta avenida, por las tardes, también hay otro motivo de distracción. El sol pega de cara a los conductores que van en sentido al casco antiguo. En más de una ocasión se han deslumbrado. De ahí que lo más prudente sea siempre cumplir el límite de velocidad y circular despacio en estas vías urbanas.

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