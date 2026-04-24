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Tirón y a correr: dos jóvenes arrancan y roban 5 móviles de última generación en una tienda de Marqués de Campo de Dénia

Simularon que estaban examinado los teléfonos, se hicieron una señal, rompieron los cables de tres iPhone y dos Samsung y escaparon a la carrera

Uno de los ladrones sale a la carrera y el otro se entretiene arrancando los móviles

Uno de los ladrones sale a la carrera y el otro se entretiene arrancando los móviles / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Nada. Ni el mínimo embozo. Robo a cara descubierta y a plena luz de la radiante primavera en Dénia. Dos jóvenes entraron sobre las 15 horas el pasado martes en una tienda de telefonía de Marqués de Campo. Se hicieron los despistados. Empezaron a examinar los móviles de última generación. Tan panchos. Uno con las manos en los bolsillos.

Así fue el robo a tironazos en una tienda de móviles de Marqués de Campo de Dénia (vídeo)

Así fue el robo a tironazos en una tienda de móviles de Marqués de Campo de Dénia (vídeo)

Alfons Padilla

En un momento, dado se hicieron una seña y dieron el tironazo. Arrancaron cinco móviles de última generación, tres iPhone y dos Samsumg. Están valorados en unos 5.000 euros. Uno de los ladrones se quiso apresurar más. Arrancó dos móviles y salió rápido del establecimiento. El otro se entretuvo. Una trabajadora, estupefacta, le recriminó el robo. El ladronzuelo se tomó su tiempo. Arrancó tres móviles.

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Grabados claramente por las cámaras

Luego ya salieron los dos a la carrera. Hicieron los cien metros lisos calle Marqués de Campo arriba. Y se escabulleron. No los han detenido todavía. No será difícil reconocerlos. Las cámaras de la tienda captaron toda la tropelía. Se les ve claramente.

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