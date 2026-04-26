Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los "bous al carrer" de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza

Los "bous al carrer" de Xàbia han comenzado con un susto mayúsculo. Un hombre de 66 años de nacionalidad italiana ha sufrido una caída tremenda, feísima. Se hallaba en esa especie de pedestal de quiosco (es una fuente) de la Placeta del Convent, que es donde se realizan estos festejos taurinos de las fiestas del Nazareno. Ha caído desde esa altura de muy mal modo. Se ha dado un fortísimo golpe en la cabeza. Los asistentes han quedado impresionadísimos, sobrecogidos. Quienes estaban cerca de él lo han sacado a rastras del recinto.

Redacción Levante-EMV

En seguida lo han atendido el médico y los sanitarios de la Cruz Roja. El golpe ha sido muy violento. El hombre, tras la primera conmoción, ha reaccionado. Estaba consciente. Las fuentes consultadas han indicado que mantenía unas buenas constantes vitales. No obstante, se lo ha trasladado al hospital de Dénia. El médico ha ido con él en la ambulancia. El trompazo ha sido de aúpa y lo más conveniente es que ingresara en el hospital y permaneciera en observación.

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