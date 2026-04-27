Baltasar Garzón, el juez que logró que se arrestara a Pinochet, estará en el ciclo "Memòria i futur" de Dénia

El jurista Baltasar Garzón estará el próximo 19 de mayo en Dénia para participar en el ciclo "Memòria y futur". Charlará sobre "El futuro de los derechos humanos" con Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Alicante. Con este invitado de excepción, el ciclo de actividades dedicado a la recuperación y difusión de la memoria democrática, que organizan la Biblioteca y el Arxiu de Dénia, celebra su vigésimo cumpleaños.

Hay una causa promovida por Garzón que está muy relacionada con la Marina Alta. El jurista invocó en octubre de 1998 el principio de jurisdicción universal para lograr que se detuviera en Londres al dictador chieno Augusto Pinochet, acusado de violaciones de derechos humanos. Los cargos incluían 94 denucnais de tortura de ciudadanos españoles, el asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria y el secuestro y desaparición en 1974 del sacerdote de Xàbia Antoni Llidó.

"Memòria i futur" ha puesto el foco en el exilio republicano, enlazando con la conmemoración del 125 cumpleaños del nacimiento del escritor dianense Juan Chabás, miembro de la generación del 27, que acabó su vida exiliado en Cuba, donde murió en 1954.

La cita tendrá lugar el martes 19 de mayo, a las 18 horas, en el auditorio del Centro Social, con entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Baltasar Garzón

Accedió en 1980 a la carrera judicial aprobando la oposición a Juez de 1.ª Instancia e instrucción. En 1983 obtuvo el ascenso a magistrado y en 1987 se lo nombró inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial para los Tribunales de Andalucía.

En febrero de 1988 llegó como titular al Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, como uno de los cuatro jueces encargados de instruir causas contra el terrorismo y el narcotráfico.

En 1993 fue nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Y en mayo de 1994 se reincorporó a su lugar como magistrado a la Audiencia Nacional.

El 16 de octubre del 2008, Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad, aunque poco después se inhibió a favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas de las víctimas. El sindicato ultraderechista Manos Limpias presentó una querella contra él por prevaricación, denunciando que se había extralimitado en sus competencias en la investigación del franquismo. En mayo del 2009, el Tribunal Supremo la admitió a trámite y también dos querellas más de Libertad e Identidad y de Falange Española de las JONS.

En 2010, a causa de la apertura del juicio oral denominado de la 'Memoria Histórica', fue suspendido en sus funciones.

El 23 de mayo de 2010 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya lo designó consultor externo.

Baltasar Garzón constituyó en diciembre del 2011 la Fundación FIBGAR, organización pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, con sede a Madrid.

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Actualmente dirige también el bufete ILOCAD S.L. (International Legal Organization for Cooperation and Developement), que, entre otros asuntos, coordinó la defensa internacional de Julian Assange y Wikileaks.