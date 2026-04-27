Benitatxell celebra sus fiestas de La Rosa del 30 de abril al 10 de mayo

Este jueves 30 de abril arrancan las tradicionales Fiestas de la Rosa 2026 en El Poble Nou de Benitatxell. La Concejalía de Fiestas y los festeros han elaborado una intensa programación de actos, que se extenderán hasta el 10 de mayo.

Arrancarán con misas y triduosa la Virgen de la Rosa (jueves y viernes), un cuentacuentos y una barbacoa con cantacartones, tardeo y discomóvil Bitsound organizada por los festeros el viernes 1. Pero la fiesta grande comenzará el sábado 2. Por la mañana habrá taller de risa en familia en la Biblioteca y, por la tarde, Ofrenda.

A las 18:30h será la recogida de las festeras, para posteriormente acudir al Oratorio e iniciar la colorida ofrenda floral a la Virgen de la Rosa. Niños y mayores se encaminarán hacia la Iglesia para ofrendarla con sus ramos y arreglos florales acompañados de la Banda de Música y la Colla La Llebetjà. Durante la ofrenda, el Grup de Danses Morro Falquí también ofrecerá sus bailes tradicionales. Por la noche, actuará la orquesta Gravity en la avenida de València.

Con el objetivo de conseguir una ofrenda ordenada y organizada, la Concejalía de Fiestas ha pedido la colaboración a vecinos y asociaciones, estableciendo el siguiente orden de salida: Grup de Danses Morro Falquí, Colla La Llebetjà, niños y niñas de comunión, niños y niñas organizados en parejas o tríos, niñas y niños en carrito, vecinos y vecinas que quieran ofrendar, asociaciones y peñas, festeras y festeros y, para cerrar con su música, la Agrupación Musicomunicipal Santa María Magdalena.

Bien esperado es el día de La Rosa y su tradición de los “pans beneïts”, una de las más singulares del municipio. Los preparativos están ultimándose con el traslado al Oratorio de los 120 panes que se adornarán con rosas y se llevarán en canastas hasta la Iglesia el domingo 3 de mayo, donde serán bendecidos. Después, acompañados por la Banda de Música y la Colla La Llebetjà, una comitiva formada por festeros, niños y niñas de la localidad recorrerá las calles con las canastas de panes bendecidos para repartir por las casas del pueblo los trozos de pan a los vecinos, quienes esperan en los portales con un plato vacío.

Ese mismo día por la tarde, a las 20.00 horas, habrá una solemne procesión en honor a la Virgen de la Rosa, San Pancracio Mártir y San Luis. Al finalizar se disparará un ramillete de fuegos artificiales en el Portalet, y por la noche habrá música en el casal festero.

El lunes 4 habrá actos religiosos y actividades infantiles por la mañana. Tras la misa en honor a San Pancracio Mártir, se nombrará al alcalde o alcaldesa de San Pancracio en el balcón del Ayuntamiento, desde donde dictará las normas del disfraz que deberán cumplir todos los vecinos y vecinas el próximo sábado 9 en la jornada festiva de disfraces. A las 14:00h habrá una paella gigante para todos los asistentes y a las 16:00h actuará Toni Catalá en la calle la Pau.

Del 5 al 10 de mayo habrá suelta de vaquillas todas las tardes (excepto sábado) en el parking de la avenida de València, y cena a precios populares a cargo de la Peña Taurina y discomóvil en el recinto taurino el viernes 8.

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