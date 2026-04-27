Dénia da una mano de pintura a su estación provisional de autobuses, que ahora cumple 8 años

Dénia le da una mano de pintura a su estación provisional de autobuses. Es provisional, pero ahora cumple ocho años. Se puso en marcha en mayo de 2018. Permitió liberar de autobuses el centro urbano de la ciudad. Los autocares paraban antes en plena plaza Arxiduc Carles, hoy convertida en parque infantil y en espacio de vida urbana. Cuando fue parada de autobuses (lo fue durante 45 años) era un lugar de paso y de ruido y humo.

Los trabajos que se están llevando a cabo en la estación de autobuses / Levante-EMV

Borrar los grafitis

La estación provisional lo es también en estética: contenedores de metal. Necesitaba una mano de pintura. Además, se están eliminando ahora los grafitis que han garabateado los gamberros. Esta terminal se concibió para ser funcional y para sacar los autobuses del centro de Dénia. Es provisional, pero se sabe que se utilizará durante años y años.