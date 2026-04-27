Emocionante homenaje a "Els Riberers" de Benissa: "Gracias, abuelo, por ser mi historia viva"

Muy sentido y con enorme sentido. Emoción y memoria. Isabella Giner, la jovencísima pregonera, no ha podido contener las lágrimas. Esta historia es su historia. "Gracias, abuelo, por ser mi historia viva", ha proclamado. Su abuelo es Joaquín Giner Santacreu, "Ximo l'Esgarrat", quien se fue con su padre, el bisabuelo de Isabella, con 14 años a sembrar arroz a la Ribera. "Juntos caminaban y viajaban, juntos trabajaban, juntos sobrevivían. Allí se quedaban en casas sencillas, viviendo con lo justo. Cocinaban el arroz que les daban. Y, pese a las penurias, mi abuelo recuerda siempre una cosa: la paella. Y no como un lujo, sino como un símbolo. Un símbolo de compartir, de resistir, de hacer familia lejos de casa".

Las fiestas de la Puríssima Xiqueta de Benissa rinden todos los años homenaje a sus emigrantes, a els riberers, a los vecinos que en una época de miseria, se marchaban a trabajar a los arrozales de la Ribera. Isabella y Joaquín, nieta y abuelo, se han emocionado muchísimo. Y también lo han hecho las familias de los otros riberers hoy homenajeados a título póstumo: Jaume Esquerdo Cabrera ("Jaume Betagno"), Juan Baydal Ribes ("Vellana"), Diego Fluxà Santacreu ("Diego Mensa"), Juan Bautista Tur Arlandis ("Batiste Torrat") y Salvador Tur Roselló ("Torrat").

La pregonera, Isabella Giner, tras las pronunciar las palabras de homenaje a els riberers / A. P. F.

Isabella ha sabido transmitir perfectamente el sentimiento de deuda y gratitud que los benisseros y benisseras de hoy sienten por esa generación de emigrantes. "Hablo en nombre de todos ellos, pero también en el de una nieta que ha crecido escuchando historias que no están escritas en los libros, sino en las manos, en las miradas y en los silencios de quienes las vivieron". Ha descrito a els riberers como "jóvenes valientes, casi niños algunos, que dejaban su casa, a su familia y su pueblo para ir a ganarse la vida a la Ribera. Se iban con la maleta llena de esperanza y con el corazón colmado de añoranza".

"Imaginad por un momento: largas distancias recorridas a pie o en bicicleta, kilómetro tras kilómetro, siempre en compañía, porque compartir el camino lo hacía más corto y la carga era más ligera. Jornadas de polvo, de calor y también de silencios", ha explicado Isabella, que ha dicho que el periplo de Els Riberers fue "la historia del sacrificio, de la necesidad y también de la dignidad".

Las reinas de las fiestas han depositado una corona en el monumentos que recuerda a los Riberers de Benissa / A. P. F.

"El orgullo de ser riberers"

La emigración zarandeaba a toda la familia: "Las madres se quedaban con el corazón encogido. Los padres ocultaban las lágrimas. Los hijos veían como sus referentes se marchaban durante días y semanas. Y ellos siempre volvían. Volvían con las manos cansadas y la piel quemada por el sol, pero con la dignidad intacta. Nunca perdían el orgullo. El orgullo de ser riberers. El orgullo de ser de Benissa".

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Isabella ha admitido que cuando mira a su abuelo se le representa toda una generación de benisseros. "Veo a todos los riberers, a todos los jóvenes que se marcharon y a todas las familias que esperaron". La pregonera ha lanzado una reflexión poderosísima: "Aunque el camino sea largo, siempre hay una razón para volver". "Cada historia es un tesoro. Cada recuerdo es una lección. Y cada riberer es parte de nosotros", ha afirmado que esta joven que ha emocionado a todo un pueblo. Recordar y mantener viva esta historia de emigración y sacrificio significa ser más tolerantes, hospitalarios y generosos, y también entender a quienes hoy se ven forzados a abandonar a sus familias, sus casas, sus pueblos y sus países para buscar una vida mejor.