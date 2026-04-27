«Una novel·leta porno», la obra que deseamos leer y que le ha valido al escritor de Ondara Jovi Lozano-Seser el premio de narrativa Vila de Santanyí (Mallorca)

Talento. Ese es el secreto. No hay más (¡cómo si fuera poco!). Ahora vuelve a la "burrera pura y dura". Se lo pasa pipa. Jovi Lozano-Seser no se muerde la lengua. En estos tiempos tan encogidos, el escritor y periodista de Ondara se atreve con "Una novel·leta porno". Ese es el título de su nueva obra. Le ha valido el galardón de narrativa, el Antoni Vidal Ferrando, de los Premis Literaris Vila de Santanyí (Mallorca). Son premios de mucho nombre. Marcan una de las citas culturales más destacadas de les Illes Balears. Se entregaron este sábado en el Teatre Principal de Santanyí.

El jurado se ha decantado por la obra del autor de Ondara entre un total de 34 originales presentados. Formado por los escritores Miguel Rayó, Alba Noguera e Irene Zurrón, el jurado destacó la originalidad, el carácter crítico y la calidad literaria de la novela. Les deslumbró la mirada subversiva del escritor y periodista de la Marina Alta, quien ha recuperado un registro vitriólico que ya exploró en "El traductor", publicada hace una década. Jovi confiesa que los lectores le pidieron insolencia. Él se puso estupendo a lo Max Estrella: incisivo, lúcido y mordaz. Y sus lectores desamos ya leerlo. Tocará esperar un poco. La novela la publicará la editorial mallorquina AdiA Edicions. Se presentará oficialmente el 18 de julio (¡menudo día!) en Santanyí, que celebra entonces las fiestas de Sant Jaume.

El escritor de Ondara, en la gala de entrega de premios / Levante-EMV

Jovi ya da algunas pistas. Al recoger el sábado el premio, dotado con 5.000 euros y con una escultura, dijo que esta novela es "una comedia transgresora, subversiva, escrita contra la corrección política y contra las censuras de toda clase". "De ahí que agradezca de corazón la valentía de los miembros del jurado por aceptar las reglas y los valores de una novela que espero que guste a los lectores y lectoras". Curiosamente, con "El traductor", su obra de tono más bullicioso, ganó hace ahora una década el premio Vila de Lloseta, también en Mallorca.

El escritor ya previene a los lectores que se toman al pie de la letra el título. "No es una novela erótica, sino una historia de precariedad contemporánea contada desde la causticidad y la ironía de un narrador tan crítico como la biografía que se cuenta".

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Más de cuarenta premios

El autor de Ondara suma más de cuarenta premios literarios. Una proeza. Destacan el Enric Valor, el Alfons el Magnànim, el Ciutat de València o el Isabel de Villena. «Una novel·leta porno» será su décimo libro publicado. Jovi se consolida como una de las voces más sólidas y personales de la narrativa valenciana contemporánea. La concejala de Cultura de Ondara, Rosa Ana Marí, le ha dado la enhorabuena y ha subrayado que "es un orgullo contar con creadores que contribuyen de forma decisiva a la difusión de la literatura en valenciano y a la proyección cultural de Ondara".