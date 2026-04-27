Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada

Es una fotografía de enorme valor narrativo. La tomó el fotoperiodista de Levante-EMV Germán Caballero Martí en una calle de Paiporta arrasada por la terrible dana del 29 de octubre de 2024. La calle es un lodazal. Dos policías locales de Teulada llevan en brazos a una persona vulnerable. Los vecinos que luchan contra el barro paran un momento y observan a esos agentes que simbolizan el altruismo y la esperanza. La imagen, titulada "Servicio humanitario durante los días más duros de la dana en Paiporta", ha logrado el primer premio en el XVI Concurso Internacional sobre Humanización Asistencial del Hospital San Juan de Dios de León.

El jurado ha destacado que la instantánea "retrata el esfuerzo solidario y la atención a las personas más vulnerables en una situación de emergencia, subrayando el valor del servicio humanitario y del acompañamiento en contextos de especial dureza". También ha subrayado la fuerza narrativa de la fotografía y el hecho de que plasme a la perfección "la humanización y el compromiso social".

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Germán Caballero es fotoperiodista de Levante-EMV. Ha publicado, además, los libros "15-M VLC" y "Houses from el Cabanyal". Ha participado en numerosas exposiciones colectivas y ahora exhibe sus fotografías en el Centre Cultural La Nau. Viajero impenitente, ha retratado la realidad social de Palestina, el Líbano, Turquía, Irlanda del Norte, Marruecos o México.