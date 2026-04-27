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Tercer rescate en dos días en las montañas de la Marina Alta: evacuado en helicóptero un senderista de 55 años que se lesionó en la Serra del Migdia de Pego

El rescate en Pego se suma a los del Montgó de una excursionista de 41 años y el de la presa d'Isbert, en la Vall de Laguar, de un hombre de 50 años

Los rescatadores atienden al herido en la Serra del Migdia de Pego

Los rescatadores atienden al herido en la Serra del Migdia de Pego / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pego

La montaña tiene tirón en primavera. Y hay accidentes. Y rescates. Este sábado y domingo el Grupo de Rescate del Consorcio de Bomberos de la Marina Alta ha tenido que evacuar en el helicóptero Alpha 01 a tres excursionistas lesionados. El último rescate tuvo lugar en la tarde de ayer en la Serra del Migdia de Pego. Un senderista de 55 años sufrió un posible esguince de tobillo. No podía seguir la marcha. Rabiaba cada vez que apoyaba el pie. El helicóptero aterrizó. Los rescatadores subieron a la aeronave al herido y lo trasladaron al parque de San Vicente, donde esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Rescatada una senderista de 41 años en el Montgó (vídeo)

Rescatada una senderista de 41 años en el Montgó (vídeo)

Alfons Padilla

Fue el tercer rescate en dos días. El primero tuvo lugar el sábado en la senda que lleva a la presa d'Isbert, en la Vall de Laguar. Un senderista de 50 años dio un traspié y se fracturó el tobillo. Fue evacuado en helicóptero.

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El helicóptero en primer término y, al fondo, los rescatadores y los excursionistas de la Serra del Migdia de Pego

El helicóptero en primer término y, al fondo, los rescatadores y los excursionistas de la Serra del Migdia de Pego / Levante-EMV

Rescate en el Montgó

Mientras, el domingo por la mañana una mujer de 41 años que ascendía a la cima del Montgó por la senda que comienza en la Plana de Xàbia sufrió un esguince de rodilla. La trasladaron en el helicóptero al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba la ambulancia.

Los senderistas de la Serra del Migdia de Pego hacen señales a los rescatadores

Los senderistas de la Serra del Migdia de Pego hacen señales a los rescatadores / Levante-EMV

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