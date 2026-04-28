Calp destina 120.146 euros a las ayudas de transporte de estudiantes que se forman fuera del pueblo

Los estudiantes calpinos empezaran a recibir las próximas semanas las ayudas para sufragar los gastos de transporte de los estudios cursados fuera del municipio. Un total de 249 estudiantes se han beneficiado de estas ayudas para las que el Ayuntamiento de Calp ha destinado un importe total de 120.146 euros. La cifra más alta concedida hasta ahora para esta línea de ayudas.

Estas ayudas pretenden contribuir a sufragar parte de los gastos de transporte a los estudiantes que hayan estado matriculados durante el curso escolar de la convocatoria en un Centro Educativo de Enseñanza Pública, Enseñanza Privada Concertada o Enseñanza Privada ubicados fuera del municipio.

Para solicitar las ayudas los interesados debían estar empadronados en Calp con un mínimo de dos años de antigüedad, estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, con la Agencia tributaria y con la Seguridad Social, presentar la solicitud y el resto de documentación correspondiente en tiempo y forma y haber superado el 50% de las asignaturas matriculadas.

El desglose de las ayudas

Las ayudas varían en función de de la distancia del centro. Así el importe máximo de las ayudas en el caso de Formación Profesional Grado Medio o Superior es de hasta 264 € si la distancia es menor de 20 kilómetros y hasta 396 € si es mayor a 20 kilómetros, para enseñanzas artísticas profesionales hasta 264 euros si la distancia es menor de 20 km y hasta 396 euros si es mayor de 20 km, para las enseñanzas artísticas superiores hasta 396 euros si la distancia es menor de 20 km y hasta 528 euros si es mayor de 20 km.

En el caso de las enseñanzas universitarias de grado, máster y doctorado hasta 396 € si la distancia es menor de 20 km y hasta 528 euros si es mayor de 20 km y para enseñanzas universitarias a distancia UNED y online 198 €.

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Un total de 25 estudiantes han quedado excluidos por motivos como presentación de la documentación fuera de tiempo, no estar empadronados en Calp, no haber superado el 50% de asignaturas aprobadas o no cursar en centros reconocidos por el Ministerio de Educación.