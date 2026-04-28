Més oberta i accesible: la Fira de l'Estudiantat de Dénia ix al carrer

L’esdeveniment permet a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, així com al conjunt de la població, conéixer de primera mà les diferents opcions acadèmiques i professionals disponibles

La UNED de Dénia participa en la Fira / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Dénia celebra hui la primera jornada de la Fira de l’Estudiantat 2026, una iniciativa de la Regidoria de Joventut que presenta enguany una novetat destacada: l’esdeveniment ix al carrer amb l’objectiu de ser més visible, pròxim i accessible per a tota la ciutadania, especialment per a la joventut.

Durant hui i demà, 28 i 29 d’abril, la fira es desenvolupa en diferents punts del centre de la ciutat, com el carrer de la Via, el carrer del Marqués de Campo i la plaça de Maria Hervás, acostant l’oferta formativa i professional a peu de carrer i facilitant l’accés directe a la informació.

La corporació ha visitat els expositors. En la imatge, el de la Creu Roja / Levante-EMV

Amb més de 28 estands, l’esdeveniment permet a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, així com al conjunt de la població, conéixer de primera mà les diferents opcions acadèmiques i professionals disponibles. Hi participen universitats com la UNED, la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández, així com diferents centres educatius de la Marina Alta, cossos de segureta, CREAMA i altres entitats formatives comarcals relacionades amb àmbits molt diversos com la perruqueria, la impressió 3D, la cuina, el Fitness, els primers auxilis, entre altres propostes lúdiques i formatives.

Una demostració de robòtica. / Levante-EMV

Tallers i demostracions

A més de la zona expositiva, la programació inclou un ampli ventall d’activitats que reforcen el caràcter pràctic i orientador de la fira. A la plaça Maria Hervás s’habilita un espai per a xarrades d’orientació, tallers i demostracions en directe al carrer de la Via, amb propostes relacionades amb la formació professional, la tecnologia, la salut, l’esport i altres àmbits, reforçant el caràcter pràctic i orientador de la fira.

Nombrós públic ha visitat la Fira / Levante-EMV

La fira també compta amb punts d’informació juvenil, on personal orientador i tècnic de la Regidoria de Joventut atén les consultes dels assistents, així com amb un Punt Violeta, reafirmant el compromís municipal amb uns espais segurs i inclusius.

Noticias relacionadas

L’horari de visita és de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores.

  1. No es nieve, es granizo: la sorpresa del Domingo de Ramos en Jesús Pobre, Gata, Dénia, Xàbia y Benissa
  2. ¿De qué vive un nuevo hotel abierto en pleno invierno en Xàbia? De los rodajes de cine y de la bicicleta
  3. La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
  4. El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
  5. Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
  6. Xàbia abrirá el recinto exterior del faro de Sant Antoni: será visitable por primera vez en sus 171 años de historia
  7. Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp
  8. Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza

Més oberta i accesible: la Fira de l'Estudiantat de Dénia ix al carrer

Més oberta i accesible: la Fira de l'Estudiantat de Dénia ix al carrer

Y PACMA carga contra Dénia por gastar 110.000 euros en los "bous a la mar"

Y PACMA carga contra Dénia por gastar 110.000 euros en los "bous a la mar"

Los taurinos cargan contra la alcaldesa de Xàbia por el veto al "bou embolat": "No puede esgrimir la presión social y mediática para no autorizarlo"

Los taurinos cargan contra la alcaldesa de Xàbia por el veto al "bou embolat": "No puede esgrimir la presión social y mediática para no autorizarlo"

Calp destina 120.146 euros a les ajudes de transport d’estudiants que es formen fora del poble

Calp destina 120.146 euros a les ajudes de transport d’estudiants que es formen fora del poble

Calp destina 120.146 euros a las ayudas de transporte de estudiantes que se forman fuera del pueblo

Calp destina 120.146 euros a las ayudas de transporte de estudiantes que se forman fuera del pueblo

Paisaje, esencia y familia: un colosal y precioso mural redime una pared de hormigón de una nave comercial en Xàbia

Paisaje, esencia y familia: un colosal y precioso mural redime una pared de hormigón de una nave comercial en Xàbia

«Una novel·leta porno», la obra que deseamos leer y que le ha valido al escritor de Ondara Jovi Lozano-Seser el premio de narrativa Vila de Santanyí (Mallorca)

«Una novel·leta porno», la obra que deseamos leer y que le ha valido al escritor de Ondara Jovi Lozano-Seser el premio de narrativa Vila de Santanyí (Mallorca)

Benitatxell celebra sus fiestas de La Rosa del 30 de abril al 10 de mayo

Benitatxell celebra sus fiestas de La Rosa del 30 de abril al 10 de mayo
