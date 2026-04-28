Més oberta i accesible: la Fira de l'Estudiantat de Dénia ix al carrer
L’esdeveniment permet a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, així com al conjunt de la població, conéixer de primera mà les diferents opcions acadèmiques i professionals disponibles
Dénia celebra hui la primera jornada de la Fira de l’Estudiantat 2026, una iniciativa de la Regidoria de Joventut que presenta enguany una novetat destacada: l’esdeveniment ix al carrer amb l’objectiu de ser més visible, pròxim i accessible per a tota la ciutadania, especialment per a la joventut.
Durant hui i demà, 28 i 29 d’abril, la fira es desenvolupa en diferents punts del centre de la ciutat, com el carrer de la Via, el carrer del Marqués de Campo i la plaça de Maria Hervás, acostant l’oferta formativa i professional a peu de carrer i facilitant l’accés directe a la informació.
Amb més de 28 estands, l’esdeveniment permet a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, així com al conjunt de la població, conéixer de primera mà les diferents opcions acadèmiques i professionals disponibles. Hi participen universitats com la UNED, la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández, així com diferents centres educatius de la Marina Alta, cossos de segureta, CREAMA i altres entitats formatives comarcals relacionades amb àmbits molt diversos com la perruqueria, la impressió 3D, la cuina, el Fitness, els primers auxilis, entre altres propostes lúdiques i formatives.
Tallers i demostracions
A més de la zona expositiva, la programació inclou un ampli ventall d’activitats que reforcen el caràcter pràctic i orientador de la fira. A la plaça Maria Hervás s’habilita un espai per a xarrades d’orientació, tallers i demostracions en directe al carrer de la Via, amb propostes relacionades amb la formació professional, la tecnologia, la salut, l’esport i altres àmbits, reforçant el caràcter pràctic i orientador de la fira.
La fira també compta amb punts d’informació juvenil, on personal orientador i tècnic de la Regidoria de Joventut atén les consultes dels assistents, així com amb un Punt Violeta, reafirmant el compromís municipal amb uns espais segurs i inclusius.
L’horari de visita és de 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores.
- No es nieve, es granizo: la sorpresa del Domingo de Ramos en Jesús Pobre, Gata, Dénia, Xàbia y Benissa
- ¿De qué vive un nuevo hotel abierto en pleno invierno en Xàbia? De los rodajes de cine y de la bicicleta
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
- Xàbia abrirá el recinto exterior del faro de Sant Antoni: será visitable por primera vez en sus 171 años de historia
- Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza