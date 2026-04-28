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Y PACMA carga contra Dénia por gastar 110.000 euros en los "bous a la mar"

Los animalistas califican de "despilfarro" lo que destina el ayuntamiento a estos festejos, cuyas sesiones de mediodía el actual gobierno local eliminó tras la muerte de un toro

El toro saca la cabeza y se mantiene a flote junto al muelle en los &quot;bous a la mar&quot; de Dénia

El toro saca la cabeza y se mantiene a flote junto al muelle en los "bous a la mar" de Dénia / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Y embolado también en Dénia. Pero de otra índole. PACMA reclamó al ayuntamiento la factura de lo que gasta en los "bous a la mar" de la Festa Major de julio. Los animalistas se echan las manos a la cabeza. El gasto directo en 2024 subió a 74.564 euros. La cantidad destinada en 2025 fue de 80.324 euros. Y hay que sumarle más de 30.000 euros en concepto de vigilancia privada o asistencia sanitaria. Los animalistas hablan de "despilfarro de dinero público". Lamentan que el consistorio emplee ese dinero en los "bous a la mar" en lugar de destinarlo a servicios básicos.

En Dénia, al igual que en Xàbia, donde hoy los taurinos han reclamado a la alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, que levante el veto al "bou embolat", modalidad de "bous al carrer" que no se autoriza en el pueblo desde 2016, el debate surge de tanto en tanto. Tiran de la cuerda de un lado y tiran del otro.

El gobierno de Dénia (PSPV y Compromís) ya redujo hace dos años las sesiones de "bous a la mar". Eliminó las de mediodía (de 12 a 14 horas) para evitar el sufrimiento a los animales. Un toro murió en los festejos de 2023 en una jornada de fortísimo calor. El sol aprieta de lo lindo. También se eliminaron dos de las tres entradas de toros.

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A los ayuntamientos les toca lidiar con unos y otros. Hoy, en cuestión de horas, dos comunicados. Los taurinos piden "bou embolat" en Xàbia. Y PACMA revela que los "bous a la mar" le salen a Dénia por un ojo de la cara y reclama que se supriman.

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