Los taurinos cargan contra la alcaldesa de Xàbia por el veto al "bou embolat": "No puede esgrimir la presión social y mediática para no autorizarlo"

El embolado de siempre. En Xàbia, no se autoriza el "bou embolat" desde 2016. Nada nuevo bajo el sol. Tampoco lo permiten otros pueblos de la Marina Alta, como Gata, Pedreguer, Ondara, Benissa, El Verger o Calp. Pero la Asociación Cultural Taurina de Xàbia se ha cansado de que la actual alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, quien lleva tres años en el cargo, les diga que "no" cada vez que le piden que dé permiso para realizar el "bou embolat". Ahora han hecho público su malestar con la alcaldesa. Dicen que su postura es "preocupante". Esgrimen que "a tan solo 14 kilómetros", es decir, en Teulada, "pudimos ver esta modalidad, totalmente legal y amparada por el Decreto 31/2015 de la Generalitat Valenciana". Advierten de que en ese pueblo también gobierna el PP (el alcalde es Raúl Llobell). No señalan que a 8 kilómetros, en Gata, tampoco se autoriza el "bou embolat" y que a 20, en Pedreguer, quizá el pueblo con más tradición taurina, tampoco.

Los taurinos de Xàbia han iniciado la campaña "Prohibido prohibir. ¡Queremos toro embolado!". Subrayan que es una modalidad legal y tradicional de los "bous al carrer". Aseguran que se han reunido numerosas veces con la alcaldesa y que le han garantizado "la correcta organización" de estos festejos.

Además, revelan los argumentos que pone sobre la mesa Rosa Cardona para no autorizar el "bou embolat". "La principal razón de su negativa es la presión social y mediática que podría generar su autorización", apuntan.

Los taurinos le lanzan un mensaje a la alcaldesa: "Gobernar para todos significa respetar también a la gran parte de vecinos y aficionados que desean mantener viva esta tradición". Cuentan con el apoyo de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer, la Unión de Emboladores CV, la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana y la Federación Valenciana de Toro de Cuerda.

Sostienen que la presión mediática "no puede ser motivo suficiente" para mantener el voto a esta modalidad taurina. Aseguran que "muchos votantes y vecinos" la apoyan. Reclaman que se autorice. Sugieren que si se hace "bou embolat" el recinto estará a tope: "Queremos que sea la propia participación ciudadana la que demuestre el respaldo real que existe a este festejo".

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No se permite desde hace diez años

Esta asociación afirma que, "tras tres años de silencio y de intentos de diálogo constructivo" (los años que Rosa Cardona lleva de alcaldesa), "ha llegado el momento de hacer público" que la alcaldesa sigue sin autorizar el "bou embolat". Ya arremetieron también contra el anterior alcalde, el socialista José Chulvi, que dejó de permitir esta modalidad de "bous al carrer" en 2016, hace ahora diez años. Pero los taurinos no se resignan. Ahora, una década después, insisten en que quieren "bou embolat".