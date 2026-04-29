Cae en Calp una banda que robó relojes de lujo de hasta medio millón de euros en Madrid, Puerto Banús y Benidorm

No robaban relojillos de batalla. No. La investigación comenzó tras el robo de un reloj de medio millón de euros e la puerta de un hotel del distrito madrileño de El Retiro. Y a los ladrones los han atrapado en Calp. La Policía Nacional los localizó en unos apartamentos y los detuvo. Arresto puntual. Los ladrones llevaban encima dos relojes de lujo robados y otro de imitación que daba el pego. Uno de ellos ya se ha devuelto a su propietario.

La Policía Nacional ha detenido a cinco miembros de un grupo criminal por tres robos con violencia e intimidación y un hurto de relojes de alta gama cometidos en las localidades de Madrid, Puerto Banús (Málaga) y Benidorm (Alicante).

Las pesquisas se iniciaron el pasado 17 de abril de 2026, cuando se cometió un robo con violencia de un reloj de alta gama valorado en 500.000 euros, ocurrido en la puerta de un hotel situado en el distrito madrileño de Retiro.

Los investigadores tuvieron conocimiento de hechos de análoga naturaleza en un hotel situado en Puerto Banús en fecha 19 de abril, en una vía pública de Benidorm en fecha 22 de abril y en una calle del distrito madrileño de Centro el 27 de diciembre de 2025, por lo que se procedió al análisis y estudio de toda la información disponible.

Hospedados en Calp

Fruto de la colaboración de los investigadores de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Madrid y Alicante, y de la Comisaría de Distrito de Madrid-Centro, se tuvo conocimiento de que los varones investigados se habían hospedado en unos apartamentos situados en la localidad de Calp (Alicante), por lo que se comisionó a diversos funcionarios policiales al punto, quienes procedieron a la localización, identificación y detención de estos sujetos en fecha 22 de abril.

Se significa que, en el registro minucioso realizado a los detenidos por parte de los agentes, se les intervinieron dos relojes de una marca de alta gama y uno de imitación, los cuales se encontraban sustraídos. Uno de ellos ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.

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Por todos estos hechos, se procedió a la detención de estos varones como presuntos responsables de tres delitos de robo con violencia e intimidación y uno de hurto, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial. Todos los miembros del grupo han ingresado en prisión.