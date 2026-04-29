Crisis de la vivienda: Calp destina 34.715 euros a que los jóvenes alquilen y puedan emanciparse

Calp le echa un cable a sus jóvenes. El problema más acuciante, el acceso a la vivienda. Precios por las nubes. Los jóvenes no pueden pagar el alquiler y emanciparse. El ayuntamiento les ayuda. Ayer se publicaron en el BOP las bases que regulan la concesión de las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual destinadas a jóvenes con pocos recursos económicos en Calp, Lloguer Jove. El Ayuntamiento destina 34.715,94 euros a esta iniciativa con el objetivo de facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a las personas jóvenes con escasos medios económicos. El pasado año se destinaron a esta misma línea de ayudas un total de 27.980 euros.

A partir de hoy podrán solicitar estas ayudas las personas físicas menores de 35 años empadronadas en Calp, con nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, arrendatarias de un contrato de alquiler de vivienda que sea residencia habitual y permanente ubicada en Calp.

Los requisitos de las nuevas ayudas de "Lloguer jove Calp" / Levante-EMV

Otra de las condiciones es que los ingresos anuales de los que disponga la unidad de convivencia o la persona física arrendataria sean igual o inferior a 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). En el caso de que en la unidad de convivencia exista una familia numerosa o una persona con diversidad funcional con grado igual o superior al 65% el umbral a no superar será de 5 veces el IPREM.

Solo se concederá una única ayuda por vivienda. En caso de que en la unidad de convivencia, exista una familia numerosa, o persona con discapacidad entre el 33% y el 64%, familias monoparentales con menores a cargo, víctimas de violencia de género, o víctimas de violencia sexual o víctimas de trata y/o explotación sexual el umbral será de 4 veces el IPREM.

Máximo de 1.200 euros

La ayuda Lloguer Jove consiste en una ayuda máxima de 1.200 euros correspondiente a seis meses de alquiler en el periodo comprendido desde el mes de enero de 2026 y el mes de septiembre de 2026.

Noticias relacionadas

La solicitud, junto con la documentación requerida, se podrá presentar a partir de hoy 29 de abril y hasta el día 11 de septiembre de 2026 en sede electrónica o en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento. La ayuda del Lloguer Jove no se podrá compatibilizar con otras ayudas que para el pago del alquiler puedan conceder cualesquiera otras administraciones o entidades públicas.