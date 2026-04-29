Estrenan en el cine de Xàbia "El Camino del Peregrino", el documental de la Fundación Sakya que recauda fondos para construir un monasterio budista en Pedreguer
El filme lo ha producido la fundación que está a cargo del centro budista de la Sella, levantado en 2006 y que fue entonces el más grande de España
Peregrinaje. Comienza el camino de un proyecto espiritual de mucho aliento, el de construir un monasterio budista en Pedreguer. En este municipio, en concreto en la montaña de la Sella, se levantó en 2006 el que fue entonces mayor centro budista de España. El budismo tibetano arraigaba en la Marina Alta. El centro se asoma al Montgó, una montaña que no es el Himalaya, desde luego, pero que también tiene su cosa mística (monasterios, ermitas, "coves santes", eremitas...).
"El Camino del Peregrino" es el título del documental que se estrena el próximo 9 de mayo, a las 11 horas, en el cine Jayan de Xàbia. Lo ha producido la Fundación Sakya, que es la que está a cargo del centro budista de Pedreguer. Su director es Francisco Cauterucci. El filme refleja más que un periplo por India y Nepal. Surge de una reflexión universal: "¿Qué lleva a una persona a renunciar a todo para abrazar el camino de fe y servicio?". El documental narra la historia transformadora de dos mujeres y dos hombres que decidieron consagrarse a la vida monástica en el budismo.
El documental cuenta con la colaboración especial del lama Rinchen Gyaltsen. Tras la proyección en Xàbia, los asistentes podrán charlar con Rinchen Gyaltsen y con algunos de los protagonistas.
El filme también permitirá recaudar fondos para la construcción de un monasterio budista en Pedreguer. Los impulsores avanzan que este proyecto es "la semilla de un faro de paz". El documental también se proyectará en Madrid, Barcelona, Valencia, Argentina y México. Luego se lanzará en plataformas digitales.
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