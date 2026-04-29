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Pintar es también viajar: L'Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia visita tres exposiciones en València

El interés de los alumnos y alumnas por el arte es superlativo: descubrieron la muestra inmersiva sobre el Titanic de Bombas Gens y contemplaron obras contemporáneas y de pintores españoles del siglo XIX y XX

Los participantes en la visita cultural conocieron a través de las nuevas narrativas digitales la historia del Titanic

Los participantes en la visita cultural conocieron a través de las nuevas narrativas digitales la historia del Titanic / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Pintar también es viajar. Los alumnos y alumnas de l'Escola de Pintura Mediterrània de Xàbia realizan todos los años interesantísimos viajes culturales. Este pasado sábado acudieron a València. El Cap i Casal da para mucho: desde el arte digital más avanzado a la pintura del siglo XIX. La visita cultural comenzó en el centro de artes digitales Bombas Gens. Allí está la exposición inmersiva sobre el Titanic. Los xabiencs (41 personas participaron en el viaje cultural) disfrutaron muchísimo. El arte explora nuevas narrativas.

Un momento de la visita cultural

Un momento de la visita cultural / Levante-EMV

Luego acudieron al Centre d'Art Contemporani del Carme, en el Real Monasterio de Nuestra Señora del Carmen de València. Tras la pausa para comer, visitaron el Museo de Pintura Pío V y recorrieron las nuevas salas dedicadas a la pintura española de los siglos XIX y XX.

El Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes / Levante-EMV

Arte, cultura y convivencia

Este viaje permite empaparse de arte y cultura. Además, es un viaje de convivencia. El arte se ve con otros ojos cuando se comenta con los compañeros de l'Escola de Pintura. Esta actividad anual se suma a las que realiza durante todo el curso esta escuela abierta a todos: cursos de pintura para niños/as y adultos que se realizan de octubre a mayo, la exposición de final de curso o jornadas de pintura al aire libre.

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La matrícula para el próximo curso se realizará en septiembre.

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