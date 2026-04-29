Xàbia, el pueblo de los castillos en el aire: la falta de suelo dotacional obliga a instalar el urgentísimo colegio provisional en el terreno donde iba el anhelado segundo pabellón deportivo

¿Ciudad deportiva? A Xàbia, con suerte, le llega para una aldea deportiva. Escasea el suelo dotacional. Es un pueblo de castillos en el aire. El gobierno local (PP y CpJ) llevará mañana a pleno la cesión de 9.500 cuadrados de suelo dotacional a la conselleria de Educación para que cree el sexto colegio, que será provisional: dos pisos de barracones. Es una solución para salir del atolladero. Las escuelas no dan más de sí. Los proyectos para reformarlas, ampliarlas o construirlas nuevas (el nuevo colegio Graüll) llevan paralizados la tira de tiempo. Mientras otros pueblos aprovechaban el Pla Edificant para poner al día sus colegios y construir nuevos (el de la Xara, el de Xaló, la primera piedra hoy mismo del nuevo Raquel Payá de Dénia...), en Xàbia se avanzó poco. Un ejemplo: el colegio Graüll mantiene aulas prefabricadas desde hace 25 años. Y ahora, ante un nuevo curso en el que seguirán aumentando las matriculaciones (y las aulas ya están masificadas), llegan las urgencias. El plan del gobierno local es lograr que la conselleria instale el colegio provisional (se fijan en el de Calp, que tiene unas condiciones medianamente dignas) y, mientras, conseguir también que se inicien las obras del sexto colegio, que irá en un terreno próximo a la avenida dels Furs, entre el pueblo y el puerto.

Y ahora el dilema. La alcaldesa, la popular Rosa Cardona, ha reunido hoy el Consell d'Esports, órgano consultivo en el que están representandos todos los clubes deportivos, y ha asegurado que Educación solo ha aceptado un terreno para el colegio provisional de barracones. La conselleria ha dicho "no" a suelos como el que está pegado al canal de la Fontana (el de los festivales de música), dado que es inundable. Y el que sí le apaña es el del Freginal, el de la zona deportiva. Allí planteó el anterior gobierno local del PSPV construir el segundo pabellón deportivo, una obra de 8 millones de euros. La alcaldesa sostiene que ahora mismo ese proyecto es "inejecutable".

A los clubes deportivos les ha explicado que el PGOU de Xàbia de 1990 fue muy generoso en suelo urbano y muy "rácano" en dotacional. Y ahora que urge encontrar un terreno para el colegio provisional se ven abocados a acabar en la zona deportiva. Ha venido a explicar que han tenido que montar una especie de puzle. Asegura que, dado que saben de sobra que los clubes deportivos necesitan instalaciones como el respirar (el pabellón está a tope de deportistas), al tiempo que crean la solera para las aulas prefabricadas la harán para crear dos pistas deportivas. Ha avanzado que, por el día, esas pistas se utilizarán como patios escolares y, por la tarde, estarán abiertas para los clubes deportivos. También ha apuntado que se podrá crear un pequeño campo de fútbol. Y ha anunciado que se cubrirá la actual pista de fútbol sala y podrá ser una alternativa para hacer deporte bajo techo (ahora solo está la del pabellón). También ha dicho que la cesión del terreno del colegio provisional es por 5 años. En ese plazo, debe estar terminada la escuela de obra. Y, cuando se desmonten las prefabricadas, se podrá retomar el proyecto de la "ciudad del deporte" e incluso recuperar, si es viable, el segundo pabellón. "Confío más en avanzar poco a poco que en plantear grandes proyectos", ha afirmado.

Cesión por un lustro, pero "sin perjuicio de que el plazo se revise"

Pero los clubes deportivos no lo han terminado de ver claro. El de atletismo ha lamentado que no aparezca por ningún lado la pista. Y los representantes de las otras entidades han expresado su escepticismo sobre ese plazo de 5 años del colegio provisional. Los concejales del PSPV presentes en la reunión, Alberto Tur e Isabel Moreno, han advertido de que la cesión incluye una coletilla que no hay que pasar por alto. La cesión es por un lustro, sí, pero "sin perjuicio de que dicho plazo se revise" si surgen contratiempos y el colegio definitivo no está acabado cuando toca. Isabel Moreno ha apuntado que conoce colegios provisionales que llevan funcionando 14 años. Y, claro, en Xàbia, está el caso del colegio Graüll. Sus seis prefabricadas se han eternizado. Llevan 25 años.

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Y así están las cosas. El colegio provisional es necesario como el respirar. Y construir nuevas instalaciones deportivas también es acuciante. Xàbia, otra vez en la encrucijada. Los clubes ven asumible "sacrificar" 5 años una porción importante de suelo deportivo y que se creen, al mismo tiempo, pistas deportivas con el doble uso de patio por la mañana y cancha por la tarde. Pero ¿serán 5 años? Eso es lo que les inquieta. Temen que el "sacrificio" de ahora sea una condena de décadas. La alcaldesa apela al realismo y a armar un rompecabezas con piezas diversas educativas y deportivas. Dice que crear el centro provisional puede desatascar pistas deportivas. Asegura que el "trabajo de hormiga" es más efectivo que embarcarse en grandes proyectos. Y eso es Xàbia: mucho urbanismo y poco músculo de obra pública.