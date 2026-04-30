El gran velero encallado en Xàbia ya es arte: "Resulta hipnótico"

El "Bau bau", el velero de 19 metros de eslora que ya lleva 9 meses largos encallado en Xàbia, ha dado para miles de fotos. Pero es "tan hipnótico" que también inspira a los artistas. Y la acuarela, una técnica evanescente y sutil, transmite muy bien la fragilidad y el precario equilibrio de una embarcación imponente pero que, en el mar y zarandeada por los temporales, no es nada, una cáscara de nuez que las olas empujaron e hicieron embarrancar en la duna fósil del Primer Muntanyar.

El velero atrae miradas. "Es magnético", afirma la artista Beatriz de Bartolomé. La fotografía de hoy tiene algo de metaliteraria. A la pintora le encargaron un gran cuadro del "Bau bau". A un apasionado al arte le maravilló la pequeña acuarela que Beatriz pintó del velero. Y le pidió a la artista que esa misma escena la plasmara en una obra más grande. Y antes de entregarla ha querido tomarse una fotografía con el "Bau bau" artístico y el real, el que sigue en parecida posición a cuando encalló, inclinadísimo y apoyado sobre un costado del casco.

Y aunque lo hayas visto mil veces, sigue impresionando. Beatriz de Bartolomé explica que sus acuarelas transmiten paz y sosiego. La técnica es ideal para recrear esas marinas azules con iridiscencias rosas. Expone en el hotel Soul de Jávea, en el Primer Muntanyar, cerca de donde está encallado el velero. La muestra se titula "Entre Azules". Hay ligereza y delicadeza en estas acuarelas. Pero la del "Bau bau" ofrece otros matices. La artista advierte de que el velero inclinado da una nota "estridente" al paisaje. Dice que, al mismo tiempo, la imagen es muy poderosa y de ahí que se vuelva "hipnótica".

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Algún día el "Bau bau" volará de esta costa (la cosa tardará: el propietario quiere sacarlo ahora por tierra). Pero el barco embarrancado ya permanecerá para siempre en el universo del arte. La zozobra es fotogénica. También inspiradora.