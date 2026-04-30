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Seis meses de trabajos de prevención forestal en Dénia: menos peligro de incendio en el Montgó

La brigada ha realizado actuaciones en el ámbito de Jesús Pobre, concretamente en las zonas de Corrals del Montgó y la pinada del Racó Tafarra

Uno de los trabajadores siera un pino caído y muerto

Uno de los trabajadores siera un pino caído y muerto / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Hoy, 30 de abril, ha finalizado en Dénia el programa EMERGE impulsado por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, tras seis meses de trabajo orientados a la mejora del medio natural y la prevención de incendios forestales.

El Ayuntamiento de Dénia ha recibido una subvención de 68.882,22 euros en el marco de este programa, destinada a fomentar el empleo local y a reforzar las actuaciones preventivas en el ámbito forestal. A través de esta ayuda, se ha contratado una brigada forestal formada por un capataz y tres peones, que han desarrollado su trabajo entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.

Durante este periodo, la brigada ha realizado actuaciones en el ámbito de Jesús Pobre, concretamente en las zonas de Corrals del Montgó y la pinada del Racó Tafarra. Los trabajos han consistido principalmente en tareas de limpieza, mantenimiento y prevención forestal.

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