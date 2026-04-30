Seis meses de trabajos de prevención forestal en Dénia: menos peligro de incendio en el Montgó
La brigada ha realizado actuaciones en el ámbito de Jesús Pobre, concretamente en las zonas de Corrals del Montgó y la pinada del Racó Tafarra
Hoy, 30 de abril, ha finalizado en Dénia el programa EMERGE impulsado por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, tras seis meses de trabajo orientados a la mejora del medio natural y la prevención de incendios forestales.
El Ayuntamiento de Dénia ha recibido una subvención de 68.882,22 euros en el marco de este programa, destinada a fomentar el empleo local y a reforzar las actuaciones preventivas en el ámbito forestal. A través de esta ayuda, se ha contratado una brigada forestal formada por un capataz y tres peones, que han desarrollado su trabajo entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.
Durante este periodo, la brigada ha realizado actuaciones en el ámbito de Jesús Pobre, concretamente en las zonas de Corrals del Montgó y la pinada del Racó Tafarra. Los trabajos han consistido principalmente en tareas de limpieza, mantenimiento y prevención forestal.
Empleo y mejora de espacios naturales
El programa EMERGE tiene como objetivo combinar la mejora y conservación de los espacios naturales con la generación de oportunidades laborales para personas desempleadas, facilitando su incorporación al mercado de trabajo y la adquisición de experiencia profesional. Con la finalización de esta edición, se da por concluido el periodo de actuaciones previsto dentro del programa en el municipio de Dénia.
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