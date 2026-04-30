Voladuras y obras de más de 600.000 euros: reabierto tras 4 años el Camí del Xap, esencial para conectar la Vall de Gallinera y la Vall d'Ebo y d'Alcalà

Voladuras y obras de más de 600.000 euros. Los trabajos en el Camí del Xap, llevados a cabo por la Diputación de Alicante, han sido de gran estruendo. Este vial, esencial para conectar la Vall de Gallinera y la Vall d'Ebo y d'Alcalà, se reabrió ayer. Lo comunicó el Ayuntamiento de la Vall de Gallinera, que recordó que ha estado 4 años realizando "gestiones y ruegos" a la Diputación.

Para el interior de la Marina Alta el Camí del Xap es mucho más que una carreterilla que culebrea montaña arriba. Quedó claro en el incendio de agosto de 2022 iniciado por un rayo en la Vall d'Ebo y que devastó más de 12.000 hectáreas de las montañas de la Marina Alta y el Comtat. Este camino, bloqueado por un derrumbe, hubiera sido clave para agilizar el desalojo de los pueblos y facilitar el acceso a los efectivos de extinción. Además, el vial es un recurso turístico. Lleva a un paraje, el del mirador del Xap, de gran valor natural y paisajístico.

Alfons Padilla

Y ya, por fin, está reabierto. En la imagen aérea difundida por el consistorio de la Vall de Gallinera se constata la magnitud de los trabajos. En julio de de 2024 se iniciaron voladuras controladas. La Diputación consideró necesario utilizar explosivos para despejar el gran derrumbe que sepultó el camino en la primavera de 2022. Las lluvias torrenciales de entonces provocaron un corrimiento de tierra enorme. Un tramo del vial desapareció debajo de gran cantidad de piedras y tierra.

Tras las voladuras, la obra estuvo parada. Tropezó con problemas económicos y burocráticos. La diputación la retomó en tras la pasada Navidad.

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Vertebrar territorios en peligro de despoblación

El camino comienza en el pueblo de Benialí (uno de los núcleos de la Vall de Gallinera). Zigzaguea montaña arriba. Tiene una fuerte pendiente. También atrae a ciclistas que buscan bellas y exigentes subidas. Se llega al mirador del Xap. Se domina toda la escarpada geografía del interior de la comarca. Luego se puede seguir por solitarios viales hasta l'Almiserà de Pego o hacia la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà. Estos caminos rurales son básicos para vertebrar territorios que quieren escapar de la sangría de la despoblación.