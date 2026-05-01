Arde un coche y provoca una gran humareda en un camino próximo al centro urbano de Benitatxell
La Policía Local, Protección Civil y los bomberos sofocaron a toda prisa las llamas y evitaron que se propagasen a los bancales
El Poble Nou de Benitatxell
Susto en el Poble Nou de Benitatxell. La humareda era para sobresaltarse. Un coche que circulaba por el Camí de la Carrasca, próximo al centro urbano, se prendió fuego. Las llamas fueron violentísimas. El vehículo acabó totalmente calcinado. El denso humo se divisaba desde buena parte del término municipal.
Rápida extinción
En seguida llegaron la Policía Local, Protección Civil y los bomberos. Sofocaron a toda prisa las llamas. Evitaron que se propagasen a los bancales, lo que ya hubiera generado un incendio rural y hubiera complicado la extinción. Los agentes cerraron el camino.
El susto pilló a los vecinos y vecinas preparándose para el inicio de las fiestas de la Rosa.
- ¿De qué vive un nuevo hotel abierto en pleno invierno en Xàbia? De los rodajes de cine y de la bicicleta
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza
- Xàbia abrirá el recinto exterior del faro de Sant Antoni: será visitable por primera vez en sus 171 años de historia
- Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp