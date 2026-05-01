Averiado y retirado por la grúa: el 'trenet' turístico de Calp dice "hasta aquí hemos llegado"

No resoplaba avenida arriba (y esta avenida de Calp tiene una fuerte pendiente), sino que bajaba alegremente. Y ha sido entonces cuando el 'trenet' turístico de Calp ha dicho basta. La "locomotora" se ha averiado. Algún testigo ha comentado que el 'trenet' ha descarrilado. Es metafórico, claro. Lo único que ha ocurrido es que se ha parado y ya no ha habido forma de volver a arrancarlo. A los pasajeros les ha tocado, claro, apearse.

El conductor ha llamado a la grúa. Mientras, el 'trenet' ha permanecido arrimado en un extremo de la avenida. Ha ocurrido sobre las 13 horas. Ha generado cierta expectación. Estos 'trenets' van al trantrán, pero van. Hoy el que hace el servicio turístico de Calp ha decidido tomarse un respiro. Las fuentes municipales consultadas han indicado que la cosa no ha ido más allá de la anécdota. Esto pasa. De tarde en tarde, el traqueteado tren (en Calp todo es un sube y baja) dice "hasta aquí hemos llegado".

Alfons Padilla

Ya ocurrió en otra ocasión que, bajo un descomunal diluvio, el 'trenet' se paró. Los viajeros bajaron a empujar.

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Es exagerado, quizá, decir que los pasajeros se han quedado hoy tirados. Este 'trenet' es para ver el paisaje. Turístico, sí. En Calp, todo está más o menos cerca. Hay que caminar un poco y ya está. Eso sí, subir la avenida Gabriel Miró es fatigoso.