La barandilla de la senda de Santa Llúcia de Xàbia, destrozada
Las borrascas del invierno y la caída de pinos han roto el pasamanos de madera que da seguridad a los muchísimos vecinos que suben al "tossal" de la ermita del siglo XV
La barandilla era utilísima. Quienes suben al "tossal" de Santa Llúcia de Xàbia se agarran para no fatigarse tanto. Al bajar, es un elemento de seguridad. A la ermita del siglo XV ascienden muchísimos vecinos. Las vistas son extraordinarias. Este cerro forma parte del parque natural del Montgó. Es una excursioncita sencilla. Muy primaveral. El día, eso sí, que la senda se convierte en un hormiguear de gente es el 13 de diciembre, festividad de Santa Llúcia. La romería es muy pintoresca: genuina fiesta rural.
Las borrascas encadenadas del invierno y la caída de pinos han destrozado la barandilla. Meses inclementes. Tanto vendaval ha hecho estragos en las masas forestales de Xàbia. Las pinadas están muy tocadas por la sequía y la plaga del "Tomicus destruens". Los pinos, secos y muertos, han caído en plan dominó. Las rachas de viento los derribaban.
Peligrosos clavos
Aquí, en Santa Llúcia, el daño más grande se ve en la barandilla. El pasamanos está roto. En algún poste asoman los clavos que sostenían los travesaños de madera. Es peligroso. Ahora que la baranda está inutilizable (mejor no apoyarse, por los clavos y por ser inestable), queda claro que era muy útil. Al subir y al bajar, proporcionaba un punto de apoyo.
Definitivamente, las borrascas de este invierno han hecho mucho daño en las rutas de senderismo. La "plaga" de pinos caídos, algunos bloqueando las veredas, ha sido terrible.
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