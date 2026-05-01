Cruces y encrucijadas de flores: fervor por la primavera en Xàbia
Las Cruces de Mayo embellecen y perfuman las calles del municipio y una novedad de este año es que el ayuntamiento ha adornado los hitos de tosca que marcan los cruces de caminos
Mayo y las flores. El fervor por la primavera en Xàbia trasciende la alegría natural de que los días son más largos y luminosos. Es un fervor espiritual. Xàbia celebra las fiestas del Nazareno, quizá las de más devoción de todo el año. Los vecinos y vecinas le tienen fe al Nazareno. Los salvó hace la tira de años de una epidemia de cólera. ¡Cómo para no venerarlo! Estas fiestas son de muchas flores.
Desde primera hora de este viernes, las mayoralesas (dos este año: Andrea Cardona y Ana María Llidó) y los mayorales están armando sus cruces. Lo manda la tradición. También hay entidades que levantan cruces de mayo. Además, el día que se presentaron estas fiestas alguien planteó que sería bonito que el ayuntamiento adornara las cruces de término y las cruces de las encrucijadas. Son hitos de piedra tosca. La concejala de Fiestas, Mavi Pérez, convino que era una gran idea. Y hoy esas cruces de piedra, fundamentales para orientarse en Xàbia (antes, que ahora, con los móviles, ya nadie recuerda los puntos cardinales), lucen "diademas" de flores.
Las cruces embellecen y perfuman las calles. Los vecinos pasean y, al doblar la esquina, se cruzan con la primavera. Las cruces son auténticos monumentos florales. Se diseñan con esmero. El tapiz de detrás también suele estar entretejido de flores.
Árboles preñados de flores
Tal es el éxtasis floral de estos primeros días de mayo que los árboles urbanos de Xàbia también se suman a la fiesta. Llueven flores. Los árboles, lujuriosamente floridos, preñados de blancos y rosas, árboles jacarandosos a más no poder, son enormes ramilletes. Basta que sople la brisa para que los pétalos vuelen. Las aceras (y los coches aparcados debajo de las ramas) están estos días alfombradas de flores. Los trabajadores de la limpieza viaria pasan día sí y día también con la sopladora. Le dan aire a tantísima flor. El resoplido levanta un remolino de flores.
- ¿De qué vive un nuevo hotel abierto en pleno invierno en Xàbia? De los rodajes de cine y de la bicicleta
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza
- Xàbia abrirá el recinto exterior del faro de Sant Antoni: será visitable por primera vez en sus 171 años de historia
- Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp