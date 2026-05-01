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Cruces y encrucijadas de flores: fervor por la primavera en Xàbia

Las Cruces de Mayo embellecen y perfuman las calles del municipio y una novedad de este año es que el ayuntamiento ha adornado los hitos de tosca que marcan los cruces de caminos

Dos monjas del santuario de la Plana ayudan a crear la cruz de flores de un mayoral

Dos monjas del santuario de la Plana ayudan a crear la cruz de flores de un mayoral / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Mayo y las flores. El fervor por la primavera en Xàbia trasciende la alegría natural de que los días son más largos y luminosos. Es un fervor espiritual. Xàbia celebra las fiestas del Nazareno, quizá las de más devoción de todo el año. Los vecinos y vecinas le tienen fe al Nazareno. Los salvó hace la tira de años de una epidemia de cólera. ¡Cómo para no venerarlo! Estas fiestas son de muchas flores.

Desde primera hora de este viernes, las mayoralesas (dos este año: Andrea Cardona y Ana María Llidó) y los mayorales están armando sus cruces. Lo manda la tradición. También hay entidades que levantan cruces de mayo. Además, el día que se presentaron estas fiestas alguien planteó que sería bonito que el ayuntamiento adornara las cruces de término y las cruces de las encrucijadas. Son hitos de piedra tosca. La concejala de Fiestas, Mavi Pérez, convino que era una gran idea. Y hoy esas cruces de piedra, fundamentales para orientarse en Xàbia (antes, que ahora, con los móviles, ya nadie recuerda los puntos cardinales), lucen "diademas" de flores.

La cruz de tosca de la partida del Colomer, adornada con flores

La cruz de tosca de la partida del Colomer, adornada con flores / Levante-EMV

Las cruces embellecen y perfuman las calles. Los vecinos pasean y, al doblar la esquina, se cruzan con la primavera. Las cruces son auténticos monumentos florales. Se diseñan con esmero. El tapiz de detrás también suele estar entretejido de flores.

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Los árboles, una lujuria de flores: acera tapizada de pétalos

Los árboles, una lujuria de flores: acera tapizada de pétalos / A. P. F.

Árboles preñados de flores

Tal es el éxtasis floral de estos primeros días de mayo que los árboles urbanos de Xàbia también se suman a la fiesta. Llueven flores. Los árboles, lujuriosamente floridos, preñados de blancos y rosas, árboles jacarandosos a más no poder, son enormes ramilletes. Basta que sople la brisa para que los pétalos vuelen. Las aceras (y los coches aparcados debajo de las ramas) están estos días alfombradas de flores. Los trabajadores de la limpieza viaria pasan día sí y día también con la sopladora. Le dan aire a tantísima flor. El resoplido levanta un remolino de flores.

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