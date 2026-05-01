Dénia no le quita ojo al Montgó: comienza la vigilancia de prevención de incendios
Cinco voluntarios de Protección Civil, apostados en el Castell y patrullando por el parque natural, prestan el servicio
Dénia no le quita ojo al Montgó. Hoy ha comenzado el servicio especial de vigilancia del parque natural. Siempre atentos. Si se declara un incendio forestal, si los vigilantes atisban humo, hay que actuar rápidamente para evitar que las llamas se propaguen. Este servicio es de prevención de incendios forestales. Se presta hasta octubre.
Cinco personas están cada día al pie del cañón. Son voluntarios de Protección Civil. Dos se apostan en el Castell, una excepcional atalaya desde la que se domina toda la ladera norte del Montgó. Y tres voluntarios patrullan por el parque natural. Cuentan con dos vehículos.
La vigilancia está activa ahora, en este arranque de temporada, desde las 15 a las 21 horas. Se realiza los siete días de la semana. A medida que se acerque el verano, se reforzará el dispositivo de vigilancia del Montgó.
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