Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHuelga médicosMislata hinchablePPCV y LlorcaCementerio de ValènciaNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

Dénia no le quita ojo al Montgó: comienza la vigilancia de prevención de incendios

Cinco voluntarios de Protección Civil, apostados en el Castell y patrullando por el parque natural, prestan el servicio

Cinco voluntarios de Protección Civil se encargan en este inicio de temporada de la vigilancia

Cinco voluntarios de Protección Civil se encargan en este inicio de temporada de la vigilancia / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Dénia no le quita ojo al Montgó. Hoy ha comenzado el servicio especial de vigilancia del parque natural. Siempre atentos. Si se declara un incendio forestal, si los vigilantes atisban humo, hay que actuar rápidamente para evitar que las llamas se propaguen. Este servicio es de prevención de incendios forestales. Se presta hasta octubre.

Estos paneles a modo de semáforo avisan a los senderistas del riesgo de incendio forestal

Estos paneles a modo de semáforo avisan a los senderistas del riesgo de incendio forestal / Levante-EMV

Cinco personas están cada día al pie del cañón. Son voluntarios de Protección Civil. Dos se apostan en el Castell, una excepcional atalaya desde la que se domina toda la ladera norte del Montgó. Y tres voluntarios patrullan por el parque natural. Cuentan con dos vehículos.

Noticias relacionadas

La vigilancia está activa ahora, en este arranque de temporada, desde las 15 a las 21 horas. Se realiza los siete días de la semana. A medida que se acerque el verano, se reforzará el dispositivo de vigilancia del Montgó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿De qué vive un nuevo hotel abierto en pleno invierno en Xàbia? De los rodajes de cine y de la bicicleta
  2. Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
  3. La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
  4. El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
  5. Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
  6. Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza
  7. Xàbia abrirá el recinto exterior del faro de Sant Antoni: será visitable por primera vez en sus 171 años de historia
  8. Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp

Dénia no le quita ojo al Montgó: comienza la vigilancia de prevención de incendios

Dénia no le quita ojo al Montgó: comienza la vigilancia de prevención de incendios

La Plataforma Defensa Animal pide a los taurinos que "dejen en paz" a la alcaldesa de Xàbia y respeten su decisión de no hacer "bou embolat"

La Plataforma Defensa Animal pide a los taurinos que "dejen en paz" a la alcaldesa de Xàbia y respeten su decisión de no hacer "bou embolat"

La barandilla de la senda de Santa Llúcia de Xàbia, destrozada

La barandilla de la senda de Santa Llúcia de Xàbia, destrozada

Arde un coche y provoca una gran humareda en un camino próximo al centro urbano de Benitatxell

Arde un coche y provoca una gran humareda en un camino próximo al centro urbano de Benitatxell

El gran velero encallado en Xàbia ya es arte: "Resulta hipnótico"

El gran velero encallado en Xàbia ya es arte: "Resulta hipnótico"

La sisena Trobada de Pilota a l’Escola fa parada a Dénia: participen més de 100 alumnes deniers, de Beniarbeig, del Poble Nou i dels Poblets

La sisena Trobada de Pilota a l’Escola fa parada a Dénia: participen més de 100 alumnes deniers, de Beniarbeig, del Poble Nou i dels Poblets

Seis meses de trabajos de prevención forestal en Dénia: menos peligro de incendio en el Montgó

Seis meses de trabajos de prevención forestal en Dénia: menos peligro de incendio en el Montgó

Tenso pleno en Xàbia: el voto de calidad de la alcaldesa salva la cesión del terreno para el colegio de barracones

Tenso pleno en Xàbia: el voto de calidad de la alcaldesa salva la cesión del terreno para el colegio de barracones
Tracking Pixel Contents