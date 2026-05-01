La Plataforma Defensa Animal pide a los taurinos que "dejen en paz" a la alcaldesa de Xàbia y respeten su decisión de no hacer "bou embolat"

La Plataforma Defensa Animal da la cara por la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, a la que el colectivo taurino local exige que autorice el "bou embolat", una modalidad de los "bous al carrer" que en este municipio no se permite desde hace diez años. Los animalistas han instado a los taurinos a que "dejen en paz" a la alcaldesa y no la presionen. Apuntan que el hecho de que Cardona pertenezca al PP demuestra que "más allá de las siglas políticas están las personas y su sentido común". Destacan "la valentía" de la munícipe, aunque le piden que dé un paso más y prohíba los festejos taurinos en Xàbia, un pueblo donde se hacen "bous al carrer" tres veces al año y "bous a la mar".

Aseguran que los veterinarios y biólogos han constatado el sufrimiento de los toros cuando se les colocan en los cuernos bolas de fuego. Y dicen que esta modalidad de "bous al carrer" es "una forma delirante de poner en peligro vidas humanas". Recuerdan que hay heridos y muertos en los festejos y que suponen "un despilfarro de recursos, la desprotección de la infancia frente a la violencia y multitud de molestias al vecindario".

Anteponer el sentido común

"Pedimos a los taurinos que tengan algo de dignidad y dejen de una vez en paz a la alcaldesa que nos ha demostrado que, aun perteneciendo a unas siglas como las del PP, es capaz de anteponer el sentido común de manera independiente, no apoyando algo tan anticuado y rancio como los toros embolados", ha destacado el portavoz de la entidad, Diego Nevado.

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Esta plataforma apunta que hay otros precedentes de políticos del PP que no autorizan actos taurinos. Advierten que en Santa Pola este partido rechazó los "bous al carrer" y que una concejala de San Fulgencio realizó en el pleno un discurso contra la tauromaquia.