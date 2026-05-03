Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana

El proyecto del Patmore de Benissa se lleva la palma: la promotora quiere construir un hotel de lujo de tres alturas y 76 habitaciones y nueve villas exclusivas en los 55.000 metros cuadrados del litoral virgen del Tossal de l’Asprar. No obstante, hay otros proyectos urbanísticos en la Marina Alta en terrenos de primera línea de playa que tienen cosas en común.

En el inicio de les Rotes de Dénia, en una estrecha parcela que da a la playa del Marge Roig, ya se anuncia una promoción de cinco chalés de lujo. Se venden por entre 1.950.000 euros (terreno de 1.260 metros cuadrados) y 2.950.000 euros (1.940 m2). A esta promoción se le adivina un cierto acento Patmore.

La recreación de los cinco chalés de lujo en hilera, en el litoral del Marge Roig / Levante-EMV

Esa palabra, «Patmore», es el apellido de la linajuda familia británica (pertenece a la aristocracia y se codea con la Casa Real, con los Windsor) que fue propietaria del chalé emboscado en los pinos de la costa de Benissa. En Dénia, en el Marge Roig y la Marineta Cassiana, todavía se vislumbra la impronta británica y victoriana.

Estos chalés de moderna arquitectura serán vecinos de una mansión del siglo XIX que conserva esa traza constructiva que trajeron los empresarios del Reino Unido que hicieron fortuna con el comercio de la pasa.

Y, a un paso, un poco al norte en el paseo de la Marineta Cassiana, se halla el Cementeri dels Anglesos, un misterioso camposanto protestante que crearon los británicos que en la época del esplendor de la pasa vivían en Dénia. Se realizaron 14 enterramientos. Los cadáveres se exhumaron cuando el cementerio cerró en 1918. No hay fantasmas. Quedan las lápidas (acrecientan el halo romántico del lugar) del niño Reginald Ranking y de Harriet Wallace.

Los cenadores de la parcela que hasta ahora había esquivado la construcción en la costa de la Marineta Cassiana y les Rotes / A. P. F.

Los chalés de arquitectura de vanguardia desdibujan ese pasado. La parcela es estrecha. Las viviendas se situarán en hilera hacia el mar. La promotora ya ha colocado grandes lonas en la parte del solar que da a la carretera de Dénia a Xàbia y a les Rotes. Pasan cientos de coches.

Higueras y nísperos: nota de ruralidad

El terreno mantiene su encanto. Hay una suerte de cenadores similares a los de la Glorieta del centro urbano de Dénia. Se demolerán. Hay pinos de gran porte. Algunas higueras y nísperos evocan la antigua ruralidad de esta partida de Dénia donde ahora bulle el negocio urbanístico.

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Las promotoras apuestan fuerte. Buscan parcelas donde construir lo que llaman «colecciones» de chalés de lujo. Esta colección es un póquer: cinco villas de modernísima arquitectura.