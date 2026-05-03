Xàbia corre para tener «trenet» turístico en la Granadella

El «trenet» turístico o la guagua, que en los últimos veranos el vehículo de transporte público de la cala de la Granadella de Xàbia ha evolucionado, ya está en vía de salida. El ayuntamiento ha sacado la licitación. El tiempo se echa encima y toca correr. El precio de licitación parte de 1.000 euros. Es el canon que recibirá el ayuntamiento. Este servicio resulta imprescindible. Se baja la barrera y no se puede llegar a la cala en coche. El transporte público es la alternativa. Esta temporada debe iniciarse el 20 de junio y funcionará hasta el 13 de septiembre. Las fechas varían según el año. En 2029, el transporte público de la Granadella echará a andar el 13 de junio.

La adjudicación es por 4 años. El "trenet", guagua o bus deberá tener una capacidad mínima de 50 plazas. El horario diario es de 10 a 19.30 horas.

El precio del billete lo propone el licitador, pero el ayuntamiento ya apunta que será de un máximo de 6 euros para la temporada de este año y del próximo y de 7 euros para 2028 y 2029. Se contemplan bonificaciones para los menores de edad, familias numerosas, jubilados y personas con movilidad reducida y residentes en Xàbia. En ese caso, el billete no podrá pasar de 4 euros.

Remolque para cachivaches playeros

Una novedad: durante 18 días, los de más trajín turístico, el «trenet» llevará un remolque para cachivaches playeros.

El pliego concreta horarios y marca el recorrido habitual desde la Guardia Park, donde se coloca el pintoresco sombrajo que es la parada de inicio. El vehículo turístico arrancará cada día a las 10 horas y hará viajes (5,7 kilómetros de carretera serpenteante y bello paisaje) hasta las 19.30 horas.

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Ahora falta que a las empresas les seduzca este contrato. En los ultimos años ha habido problemas para encontrar a candidatos. Este servicio es esencial para quitarle de encima la masificación a la cala. Si los bañistas bajan en bus (opción comodísima) se olvidan del coche y del engorro de las colas o de toparse con la barrera bajada.