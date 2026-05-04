El conseller confía en que la playa del Arenal de Xàbia recupera la bandera azul: "Soy optimista"
Martínez Mus dice que rescatar la bandera que la gran playa familiar del municipio perdió en el verano 2023 sería "el premio al trabajo bien hecho"
Asegura que se integrará la caseta que aloja el nuevo bombeo de aguas residuales del puerto y que se ha construido justo delante de la tienda de venta de pescado fresco de la cofradía
La playa del Arenal de Xàbia perdió la bandera azul en el verano de 2023. Mañana puede ser el día que la recupere. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) desvela mañana en qué playas ondeará la bandera que constata que la calidad del agua es excelente y que los servicios de socorristas, limpieza o baño adaptado son de primera.
El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, tiene una corazonada. Lo ha expresado hoy en Xàbia. Ha dicho que es "optimista" y que confía en que la bandera azul vuelva a izarse este verano en el Arenal. "Sería el premio al trabajo bien hecho", ha afirmado.
Esta playa perdió su histórica bandera azul cuando se estaban realizando las obras para reparar el emisario submarino. Los temporales lo partieron. Este emisario expulsa al mar el agua residual ya depurada. Xàbia vivió un calvario. En el verano de 2023, la playa se tuvo que cerrar tres días al baño al detectarse contaminación de aguas residuales. Un drama. La alcaldesa, Rosa Cardona, ha dicho que "se ha trabajado mucho" para mejorar el saneamiento y evitar vertidos.
El conseller ha estado hoy en el puerto de Xàbia. Ha anunciado que ya ha culminado la instalación de placas fotovoltaicas en esta dársena (119 paneles) y en las de Santa Pola, la Vila Joiosa, Altea, Burriana, Peñíscola y Benicarló. El Consell ha invertido un millón de euros. Además del ahorro energético, se logra reducir en 500 toneladas las emisiones de CO2. El director general de Puertos, Marc García, ha destacado que el efecto positivo en el medio ambiente equivale al de 30 campos de fútbol repletos de bosque.
Energía solar para la Fàbrica del Gel
Las placas solares están sobre los tejados de las Cofradías de Pescadores. Estas entidades son las que más ahorrarán en energía. En el caso de Xàbia, los paneles alimentarán la "Fàbrica del Gel".
Otra obra que la consellería está realizando ahora en en el puerto es la construcción de una estación de bombeo de aguas residuales. Marc García ha avanzado que resolverá el "problema histórico" de obstrucción y malos olores en el alcantarillado de la zona portuaria. La estación contará con dos bombas y con un grupo electrógeno por si se produce un apagón y fallos en el suministro eléctrico.
La caseta, eso sí, tiene impacto visual. Está justo delante de la tienda de venta de pescado fresco de la Cofradía de Pescadores. El conseller ha asegurado que se mitigará ese impacto. Las obras de la estación de bombeo suben a 276.000 euros.
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