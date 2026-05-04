Dénia gana una pinada excepcional junto al mar: el bosque de la finca d'Escolano será zona verde pública

La conocida como pinada de la finca d'Escolano, en el inicio del paseo del Marge Roig, en la Marineta Cassiana de Dénia, será en unos meses zona verde municipal de uso público. Estará abierta a la ciudadanía y equipada con el mobiliario propio de los espacios naturales de recreo: mesas de pícnic y un parque biosaludable, entre otros elementos.

Es una pinada extraordinaria, bellísima. Los árboles son de impresionante porte. Están alineados. Hay sombra, tupidísima sombra, junto a la playa. Este bosque está cerrado por muros. Hasta ahora ha sido de propiedad privada.

El ayuntamiento ha llegado a un acuerdo de cesión con los propietarios. Pasan a ser de uso público 3.000 metros cuadrados. El Plan General Estructural de Dénia, aprobado en mayo de 2023, califica este suelo como zona verde.

"Es una muy buena noticia que un espacio tan emblemático y bonito pase a ser público", ha destacado la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll. "Ahora toca acondicionar esta zona para uso de todos. Posiblemente al muro le daremos más permeabilidad y abriremos un acceso".

"Creo que será un lugar muy importante y que aportará más valor todavía a este paseo de la Marineta", ha añadido la concejala.

El alcalde, Vicent Grimalt, ha agradecido "la buena disposición de los propietarios para llegar a un acuerdo y que esta zona tan unida a la historia de Dénia pase a ser de toda la ciudadanía".

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Un paseo con historia: torre de Arguimbau, casas de traza victoriana, el Cementeri dels Anglesos...

Esta pinada está en un extremo del paseo de la Marineta Cassiana. En el otro, como ya adelantó este diario, una promotora construirá cinco chalés de lujo. Este paseo es historia. Hay mansiones del siglo XIX de arquitectura victoriana. Destaca la torre de Arguimbau. También se conservan casas de arquitectura rural tradicional. Otro lugar excepcional (misterioso y romántico) es el Cementeri dels Anglesos. Lograr que un excepcional bosque de pinos sea zona verde refuerza el uso público de esta costa. Mientras, en el otro extremo, avanza el urbanismo de chalés de lujo y de moderna arquitectura.