Una fiesta de época en Xàbia: el primer evento Bridgerton de la Marina Alta fue un éxito y recreó a la perfección el hechizo de la serie

Una fiesta de época. Nace la comunidad Bridgerton. La primera fiesta en la Marina Alta inspirada en la serie ha sido todo un éxito y ha recreado a la perfección la elegancia, la sofisticación y el toque de coqueto misterio (no faltaron las máscaras) del fenómeno Bridgerton. La primavera abrió sus puertas de par en par como las abrían los refinados salones de baile del Londres de la Regencia. Muchas risas y complicidad. Así, por ensalmo, la magia de los Bridgerton llegó a Xàbia. Las participantes también son apasionadas lectoras de “Orgullo y prejuicio”, de Jane Austen, y de “Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë. La literatura (la serie se basa en las novelas de Julia Quinn) siempre es un gozo.

Los participantes saborearon un té inglés al estilo Bridgerton organizado por Carmina y María, de Glow events. Lupe Miñana realizó un taller floral y enseñó a trenzar preciosos ramos. La luz primaveral y el colorido de las flores avivaron el hechizo. Los asistentes brindaron con cava. Además, María, bailarina profesional, de Glow Events, desveló los pasos de la coreografía viral de la cuarta temporada. Discreta y sutil seducción.

El taller floral al estilo Bridgerton / Levante-EMV

“Todas las que estamos aquí somos fans de la serie Bridgerton y nos hemos reunido sobre todo para refugiarnos en esta cápsula del tiempo por unas horas. Es momento de dejar atrás las vidas estresantes, los problemas y las preocupaciones para revivir el glamour más refinado de las reuniones sociales de la época de la Regencia inglesa. Además, nos sentiremos protagonistas de la corte de la reina Charlotte con la coreografía viral que ha cautivado a las redes en la cuarta temporada. Puede que seamos unas frikis, pero lo que sí que está claro es que cada una de nosotras esconde un auténtico diamante de la temporada”, dijo la periodista y escritora Empar Ferrer, inspiradora de la idea y presentadora del evento.

La artista floral formada en Londres Lupe Miñana impartió el taller / Levante-EMV

Por su parte, Lupe Miñana habló de la tarea de documentación a la hora de elaborar el taller floral. “Hemos querido recrear un bouquet floral de la época Bridgerton. Nuestros bouquets tienen mucho verde, mucha textura y unas rosas de jardín inglesas espectaculares para recrear los bouquets de la época de la Regencia inglesa”, algo que la artista floral conoce muy bien puesto que se formó en Londres. “Nuestros arreglos florales son, además, sostenibles, no usaremos esponjas ( que contaminan el ambiente) sino malla de gallina de corral”.

“Hay una Bridgertonmanía latente, de ahí el éxito de participación de este evento. Disfrutaremos de un exquisito Full English Tea que recrees la atmósfera Bridgerton. Las participantes podrán disfrutar de un auténtico té inglés en delicadas tazas de porcelana inglesa Royal Albert”, señaló María, de Glow Events, quien también trabajó muchos años en Londres y confesó ser una auténtica enamorada de la ceremonia del té inglés. “En un auténtico té inglés no pueden faltar las variedades clásicas como el Earl Grey (con toque de bergamota), el English Breakfast (fuerte), el Darjeeling (floral) o Ceilán. Tampoco las “Three-Tier Stand") con sándwiches de pepino con mantequilla, salmón ahumado con queso crema, huevo con mayonesa y los scones. Son el corazón del ritual. Deben servirse tibios y acompañados inseparablemente de clotted cream (una nata muy densa y grasa) y mermelada de fresa o frambuesa. Imprescindible el champagne. Lo pasaremos bien”.

El universo de los Bridgerton llega a la Marina Alta

El evento recreó el universo de los "Bridgerton" en la Marina Alta. La serie de Netflix se ha convertido en un fenómeno global. Inspira tendencias y fiestas temáticas. La atmósfera de la alta sociedad londinense de la Regencia británica, en los albores del siglo XIX, seduce. Y, claro, si hay un lugar "british" y con un punto de glamour es Xàbia.

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La fiesta tuvo la sofisticación de un té al aire libre de la serie. Y lució el sol del Mediterráneo. Lo mejor de dos culturas: elegancia y pasión. Mucha pasión.