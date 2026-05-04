Més de 800 persones celebren a Xàbia l’estrena del nou espectacle “Què li ha passat al Monstre Petorro?”

Més de 150 exemplars es van esgotar en menys de 15 minuts: el conte i l'univers creat per Paco Cholbi i l’il·lustrador Carles Arbat meravellen al públic

L'estrena a Xàbia va estar tot un èxit / Levante-EMV

Teresa Andreu

Xàbia

Xàbia va acollir l’estrena del nou espectacle familiar Què li ha passat al Monstre Petorro?, creat per l’autor valencià Paco Cholbi, amb un èxit rotund de públic: més de 800 persones van omplir l’espai, superant totes les expectatives inicials.

L’acte, va donar el tret d’eixida a una nova etapa del projecte, que incorpora nou llibre editat per Bromera i Algar, nova cançó, nou espectacle i un nou videoclip que s’estrenarà al mes de juny.

Durant els 60 minuts de funció, el públic —famílies i joves “menors de 180 anys”— va riure, cantar, ballar i emocionar-se amb una proposta que combina música en directe, màgia, concursos i una gran participació del públic, consolidant-se com una experiència escènica única i molt dinàmica.

Els exemplars del nou conte es van esgotar / Levante-EMV

Un dels moments més destacats va ser la participació sorpresa de l’il·lustrador Carles Arbat, que es va desplaçar des de Reus i va dibuixar en directe una il·lustració del Monstre Petorro, generant una gran ovació entre els assistents.

150 exemplars venuts en 15 minuts

L’èxit també es va traslladar a la venda de llibres: més de 150 exemplars es van esgotar en menys de 15 minuts, reflectint l’enorme acollida del projecte.

El públic s'ho va passar d'allò més bé / Levante-EMV

Amb aquesta nova proposta, la família de Paco Cholbi reforça El Monstre Petorro com una de les iniciatives familiars més potents del moment, amb una aposta escènica que creix en qualitat, energia i connexió amb el públic.

Després d’aquesta exitosa estrena, el nou espectacle continuarà el seu recorregut amb pròximes cites destacades:

  • València, 8 de maig – Fira del Llibre (Jardins de Vivers)
  • Madrid, 6 de juny – Fira del Llibre (Parc del Retiro)

