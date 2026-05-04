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Un policía local y un bombero fuera de servicio salvan la vida a un bañista aparentemente ebrio en Dénia

El bañista estaba ya a 300 metros de la orilla y la corriente lo arrastraba mar adentro

Momento en el que atienden en la orilla al bañista

Momento en el que atienden en la orilla al bañista / Policía Local de Dénia

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Un agente de la Policía Local de Dénia y un bombero que estaba fuera de servicio salvaron ayer la vida a un bañista en la playa de les Marines, en el tramo litoral en el que está el restaurante Noguera. El bañista, aparentemente ebrio, según las fuentes consultadas, no podía salir del agua. Se hallaba ya a 300 metros de la orilla. Y la corriente lo arrastraba mar adentro.

Los agentes, los sanitarios y el bombero fuera de servicio trasladan en camilla al bañista

Los agentes, los sanitarios y el bombero fuera de servicio trasladan en camilla al bañista / Policía Local de Dénia

En kayak y a nado

El policía se metió en el agua con un kayak y luego también llegó a nado hasta el bañista. Junto al bombero que estaba de día libre, consiguió sacar al hombre del agua. Le salvaron la vida. Los servicios sanitarios lo atendieron en la playa. Lo estabilizaron y luego lo trasladaron en ambulancia al hospital.

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