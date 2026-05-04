Un policía local y un bombero fuera de servicio salvan la vida a un bañista aparentemente ebrio en Dénia
El bañista estaba ya a 300 metros de la orilla y la corriente lo arrastraba mar adentro
Un agente de la Policía Local de Dénia y un bombero que estaba fuera de servicio salvaron ayer la vida a un bañista en la playa de les Marines, en el tramo litoral en el que está el restaurante Noguera. El bañista, aparentemente ebrio, según las fuentes consultadas, no podía salir del agua. Se hallaba ya a 300 metros de la orilla. Y la corriente lo arrastraba mar adentro.
En kayak y a nado
El policía se metió en el agua con un kayak y luego también llegó a nado hasta el bañista. Junto al bombero que estaba de día libre, consiguió sacar al hombre del agua. Le salvaron la vida. Los servicios sanitarios lo atendieron en la playa. Lo estabilizaron y luego lo trasladaron en ambulancia al hospital.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza
- Una pareja de EE UU naufraga con un kayak en Calp y logra, tras 40 minutos en el agua, hacerse ver por una embarcación
- Llamamiento para dar con la furgoneta que golpeó a un ciclista y lo lanzó fuera de la carretera en la n-332 entre Benissa y Calp