Un senderista de unos 90 años se accidenta a 50 metros de la cima del Penyal d'Ifac de Calp
Ha resbalado y se ha dañado la rodilla; el grupo de rescate lo ha evacuado en helicóptero
Llegar a la cima del Penyal d'Ifac de Calp no es coser y cantar. Dar un mal paso es lo más fácil del mundo. Un senderista de unos 90 años se ha accidentado este mediodía cuando estaba a 50 metros de la cumbre de la montaña del litoral calpino. Ha sufrido un resbalón. En ese tramo de la senda hay piedras muy pisadas y escurridizas. Se ha dañado la rodilla. Tenía dificultades para caminar.
De ahí que se haya activado de inmediato el rescate. Ha acudido el grupo especial de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante en el helicóptero Alpha 01. Los rescatadores han estabilizado al herido. No presenta heridas de gravedad. Se encontraba bastante bien. Lo han subido en el helicóptero y lo han llevado a la helisuperfice que está en el paseo que abraza la base del Penyal. Allí esperaba una ambulancia de Soporte Vital Básico, que ha trasladado al herido a un centro sanitario.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Premiada una fotografía de Germán Caballero que retrata el desastre de la dana y el altruismo de dos policías de Teulada
- La concejala Paqui Solivelles abandona el gobierno de Calp: 'Falta capacidad de escuchar, dialogar y mantener un vínculo constante con la ciudadanía
- El castillo imposible de Al-Azraq: restauración 'temporalmente parada
- Un hombre de 66 años, herido de gravedad en los 'bous al carrer' de Xàbia al caerse y darse un fortísimo golpe en la cabeza
- Segundo accidente en 24 horas en la misma avenida de Xàbia: un todoterreno destroza las jardineras
- Una pareja de EE UU naufraga con un kayak en Calp y logra, tras 40 minutos en el agua, hacerse ver por una embarcación