Accidentes encadenados en las montañas de Calp: un escalador austriaco cae de 7 metros en el Morro de Toix

Rescates encadenados. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante acababa de evacuar al senderista de 90 años que se ha accidentado a 50 metros de la cima del Penyal d'Ifac cuando le ha tocado acudir a otra urgencia en una montaña del litoral de Calp. Este segundo accidente ha ocurrido en el Morro de Toix. Un escalador de nacionalidad austriaca se ha precipitado de una altura de unos 6 ó 7 metros. Se ha roto un tobillo y ha sufrido contusiones en buena parte del cuerpo.

Los rescatadores lo han inmovilizado. Lo han subido al helicóptero y lo han llevado a la helisuperficie del Penyal, justo allí donde un par de horas antes habían dejado al excursionista nonagenario. Una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) estaba esperando para trasladar al escalador a un centro sanitario.