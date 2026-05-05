Calp traslada a la Junta Rectora del Penyal d'Ifac su preocupación por los posibles vertidos de la piscifactoría

El pasado jueves se celebró la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural del Penyal d’Ifac, la primera desde diciembre de 2022. En el encuentro participaron el director general de Medio Natural, Luis Gomis; el director del parque, Ángel Enguix; el subdirector de la Conselleria de Medio Ambiente, Carlos Borrás; así como representantes del MARQ, de la Diputación Provincial y de la Federació d’Esports de Muntanya. El Ayuntamiento de Calp estuvo representado por el concejal de Medio Ambiente, Pere Moll, y el edil Francisco Fernández de Ybarra.

En el orden del día se presentó la memoria de actividades correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024. Asimismo, se abordó el estado de las cuestiones pendientes de la última reunión, como la propuesta de mejorar el sistema de reservas —incluyendo una versión en inglés— o el malestar del colectivo de escaladores por la obligatoriedad de reservar para descender por la senda tras la práctica de la escalada. En cuanto al Plan de Gestión del parque, se realizó un balance de las actuaciones y actividades desarrolladas durante este periodo.

En el turno de ruegos y preguntas, el concejal Pere Moll trasladó a los miembros de la Junta su preocupación por los efluentes generados por la piscifactoría y solicitó a la Conselleria una revisión del plan de seguimiento ambiental de la instalación. Aunque esta infraestructura no es competencia directa del Parque Natural ni de su Junta Rectora, sus vertidos pueden afectar tanto a las aguas del Parc Natural del Penyal d’Ifac como a las del Parc Natural de la Serra Gelada.

La reunión de la Junta Rectora del Penyal d'Ifac / Levante-EMV

El edil de Medio Ambiente manifestó también su inquietud ante un posible incumplimiento en los resultados de las analíticas del agua de la piscifactoría.

Otro de los asuntos tratados, ya abordado en la anterior reunión, fue el proyecto para incorporar el humedal de Les Salines de Calp al Parque Natural. Si bien existe voluntad de que esta integración se produzca en el futuro, se informó de que la iniciativa deberá aprobarse previamente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comunitat Valenciana.

Emergencia forestal

El edil calpino trasladó a la Junta la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento para la declaración de la emergencia sanitaria forestal en relación al pino seco y solicitó al director general de Medio Natural que se considere una emergencia a nivel autonómico para facilitar los procedimientos de contratación para combatir la plaga del pino seco.

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Por último, Pere Moll trasladó su preocupación por la proliferación de gaviotas en el parque y su entorno, e instó a buscar soluciones al problema de sobrepoblación de fauna silvestre. En este sentido, destacó también la necesidad de incrementar la inversión destinada al control de especies invasoras.