Claveles blancos en Dénia para Asensio, Jaume, José, Vicente, la tripulación del Brisbane y todas las víctimas del nazismo

Teresa, Irena, Bernat, Jaume y Josep han acariciado la placa. Allí figura el nombre de sus familiares, el nombre de Asensio Vives Roselló, Jaime Crespo Vengut, José Ramis Grimalt y Vicente Pérez Bolufer, los cuatro vecinos de Dénia deportados a los campos nazis de exterminio de Mauthausen y Gusen. Solo sobrevivió Vicente Pérez. Vivió la liberación el 5 de mayo de 1945. Hoy se cumplen 81 años. Se conmemora el día de homenaje a los valencianos y españoles fallecidos en los campos de exterminio y a todas las víctimas del nazismo de España".

La tumba en la que se recuerda a los muertos del mercante frances Brisbane / A. P. F.

Los familiares también han depositado un clavel blanco en la placa. Además, han dejado uno en la tumba de Yaya Benhamou, uno de los tripulantes del mercante francés Brisbane, bombardeado y hundido en Dénia por la aviación fascista italiana el 9 de junio de 1938. Murieron todas las personas que iban a bordo.

Este acto de memoria es necesario. François Crespo ha leído los nombres de los 18 vecinos de la Marina Alta deportados y asesinados en Mauthausen y Gusen. Eran de Beniarbeig, Benimaurell (la Vall de Laguar), Benimeli, Calp, Castell de Castells, Dénia, Pedreguer, Pego y Xàbia.

Los familiares, antes de depositar los claveles blancos / A. P. F.

Jaume Ginestar ha cantado el tema que compuso para recordar "a quienes nunca volvieron". Se refiere, claro, a los deportados que murieron en los campos nazis de exterminio. Mientras, el historiador Josep Ahuir, familiar de Asensio Vives, ha avanzado que esta tarde Adrián Blas Mínguez, delegado de la Amical de Mauthausen en el País Valencià, recuperará la historia de los casi 50 vecinos de la Marina Alta a los que el régimen nazi obligó a trabajar como esclavos en sus fábricas.

Los alumnos del instituto Sorts de la Mar han participado en el acto / A. P. F.

Rotundo "No a la guerra"

Un alumno del instituto Sorts de la Mar ha leído el manifiesto de la Amical de Mauthausen. Ha concluido con un rotundo "no a la guerra".

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Junto a la placa de recuerdo a los dianenses deportados y asesinados en Mauthausen y Gusen, está la que hace memoria de los 49 republicanos fusilados tras la Guerra Civil en este paredón por la dictadura franquista.