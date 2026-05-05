Dénia, Pego y la música lloran a Josep Sendra, el director que hizo universal la banda

La música es el lenguaje universal. La banda es la casa de todos. Así lo entendía Josep Sendra i Piera, el pegolino que dirigió la banda y la escuela de música de Dénia entre 1978 y 1996. Hizo universal la banda. Josep Sendra ha fallecido esta madrugada. Tenía 81 años. La música fue su vida. Hace cuatro años, cuando Dénia hizo un reconocimiento a las primeras cuatro mujeres que se incorporaron a la banda de música (eran niñas y tenían 8 años), ellas recordaron que todo fue posible gracias a Pep Sendra. Se incorporaron en 1978 a la Agrupació Artística Musical de Dénia, el mismo año que llegó el nuevo director. A Pep le sorprendió que no hubiera mujeres. Y, claro, él sabía que la música es transformadora. En seguida cambió las cosas. Aquellas mujeres recordaron que "Pep hizo que todo fuera sencillo" y que, desde entonces, "la banda siempre ha sido nuestra familia".

El propio alcalde, Vicent Grimalt, al recordar hoy a Pep Sendra, ha recordado que cuando llegó a la banda solo había 4 alumnos en la escuela de música. "Se encargó de ir cole por cole para animar a los niños y niñas a apuntarse".

Grimalt ha definido al histórico director de la banda dianense, al hombre que la hizo universal, como "un gran maestro y una persona extraordinaria".

Josep Sendra, el tercero por la derecha, en el acto de reconocimiento a las primeras mujeres de la banda de música de Dénia / A. P. F.

"Llevó la música a las escuelas cuando todavía no existía esa asignatura; abrió las puertas de la banda a las mujeres; inició la tramitación para tener un conservatorio en Dénia (él mismo llevaba a clase, en València, a los primeros alumnos que siguieron con sus estudios de música); modernizó la banda y la escuela; incorporó como profesores a músicos de conservatorio..."

"Estimar la música"

La Agrupació Artística Musical de Dénia ("Fem banda") le ha dedicado unas emocionadísimas palabras. "Hay personas que pasan por la vida y otras que se quedan para siempre. Pep es, sin duda, de aquellas que no se van nunca". "Fue más que un director. Fue un maestro que nos enseñó a escuchar, a sentir y a estimar la música".

La banda de Dénia también ha recordado que aquella etapa que Josep Sendra inició en 1978 "marcó nuestra historia". "Transformó la banda: la hizo crecer, la abrió al pueblo y apostó con fuerza por la formación de los más jóvenes". "Su batuta marcaba el compás, sí, pero también marcaba un camino". "Hablar de Josep Sendra es hablar de familia. De la gran familia que es la banda".

La agrupación le puso el nombre del histórico director a la sala de ensayo en 2022.

Lo dicho: la música es el lenguaje universal. Las bandas de música son una escuela abierta a todos. Y la de Dénia se convirtió en una gran familia cuando Josep Sendra, en 1978, llegó para transformarla y transmitir su pasión por la música a tantísimos niños y niñas.

Noticias relacionadas

Su familia, sus muchísimos amigos y el mundo de la música y la cultura de la Marina Alta le darán el último adiós este miércoles, a las 17 horas, en el cementerio de Pego.