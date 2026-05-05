Las playas de la Marina, de premio: el Arenal de Xàbia recupera la bandera azul y la logran por primera vez l'Advocat de Benissa y Puerto Blanco y Racó de Calp

Las playas de la Marina Alta son de premio. Hoy se han desvelado las banderas azules. Las concede Adeac (Asociación de Eduación Ambiental y del Consumidor). Y hay novedades extraordinarias. La playa del Arenal de Xàbia recupera la bandera azul tras perderla en 2022. Las obras del emisario submarino y los vertidos de aguas residuales le hicieron perder esta distinción a la gran playa familiar de Xàbia. Ahora reconquista la bandera azul.

Mientras, la comarca suma tres nuevas banderas azules. Calp logra dos nuevas de una tacada, las de Puerto Blanco y el Racó. Se añaden a la histórica de la Fossa (esta playa la mantiene desde la primera edición de las banderas azules), la del Cantal Roig y la del Arenal Bol. Cinco banderas azules ondearán este verano en el litoral calpino. Un hito.

L'Advocat de Benissa se estrena

Mientras, Benissa revalida la bandera de la cala del Baladrar y suma la de l'Advocat. No la tiene, sorprendentemente, la Fustera, que es la playa de más tirón del municipio.

Dénia sigue liderando las banderas en la Marina Alta. Ondearán en siete playas: Els Molins, les Bovetes, les Deveses, les Marines, la Marineta Cassina, la Punta del Raset y la Punta Negra. El año pasado logró por primera vez la de la Punta Negra.

El Poble Nou de Benitatxell mantiene el galardón en la cala del Moraig.

Xàbia, además de la recuperada del Arenal, vuelve a lograr las de la cala de la Granadella y la de la Grava.

Noticias relacionadas

Teulada Moraira no ha conseguido recuperar la bandera azul de l'Ampolla. Sí ondearán en las playas del Portet y en les Platgetes.