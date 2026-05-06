La fiebre festivalera llega a Dénia: Nil Moliner, Mafalda Cardenal, Alaska y Fangoria y Nebulossa agitan el inicio de la Festa Major

La fiebre festivalera llega a Dénia. Hay festivales (de jazz, de folk, de música de raíz, de música clásica...), pero faltaba el genuinamente popero. "Y Dénia lo tiene todo para hacer un festival muy potente", ha destacado hoy Jorge Gosábez, de la productora Peculiar. El cartel se ha desvelado hoy. Primer día: Nil Moliner, Mafalda Cardenal, Quinto (es de Pego y una de las voces del pop urbano valenciano) y Michenlo. Segundo día: Alaska y Fangoria, Nebulossa (son de Ondara) y Sergio Dénia.

El festival es de auténtico chupinazo. Coincide con el inicio de la Festa Major. La ciudad estará a reventar. Arranca el 3 de julio. Se solapa quizás con el Festival Intergeneracional de la Canción (FIC), que reúne a músicos y cantantes locales y está muy consolidado. Y sigue el 4 de julio, el sábado del chupinazo y el inicio oficial de las multitudinarias fiestas de Dénia.

El concejal de Fiestas y Cultura, Raúl García de la Reina, ha asegurado hoy que el nuevo festival, bautizado "La Marineta", ensancha la programación de las fiestas, atrae a nuevos públicos y se añade a todo lo que se hace en la Festa Major (que no se anula nada, vamos).

"La Marineta" tomará Torrecremada. El "village" estará en el parque y el escenario se montará en la explanada.

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Dos días, dos públicos

El concejal de Fiestas ha asegurado que el objetivo es que el festival se consolide. En esta primera edición, se pagará entrada para cada uno de los días (no hay bono). Ya están a la venta. La entrada del primer día cuesta 25 euros. Esos primeros artistas tienen más tirón entre los jóvenes. La entrada del segundo día vale 28 euros. Fangoria y Nebulossa, que mezclan música pop y electrónica, arrastran a un público más adulto. Pero, con los festivales, nunca se sabe. Igual luego los públicos se mezclan y todos se pasan los dos días "bailando y los vecinos mientras tanto..." (ésta era de los Pegamoides).