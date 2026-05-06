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La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran "diada conmemorativa" en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de "El Blau"

Los actos al atardecer en el castillo de Benissili, donde se destapó una placa de recuerdo al visir, recrean poéticamente el tiempo de Al-Ándalus y Diània

Andreu Valor estrenó la canción conmemorativa de l'Any al-Azraq y Jota Martínez, Sílvia Tàpia y Joan Femenia cantaron y recitaron versos andalusíes

La luz obró el prodigio: los asistentes revivivieron el tiempo de al-Azraq

La luz obró el prodigio: los asistentes revivivieron el tiempo de al-Azraq / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

La Vall de Gallinera

La luz de al-Azraq. Intensos naranjas. Profundos violetas. Un cielo dramático. Mágico crepúsculo. El sol se ocultó tras el Benicadell. Allá arriba, en el castillo de Benissili (la Vall de Gallinera), es fácil imaginarse aquel tiempo. Al-Azraq regresa de las tinieblas. Ha "sobrevivido" como personaje legendario, un punto folclórico (las fiestas de Moros y Cristianos). Este "Any al-Azraq", la conmemoración de los 750 años de la muerte del visir andalusí, proyecta otra luz. Just Sellés ha realizado una gran investigación. Ayer, en la "diada conmemorativa" que tuvo lugar en la Vall de Gallinera, Sellés desgranó las últimas "consideraciones sobre la muerte del Blau". Fascinante.

El poeta Joan Femenia, Andreu Valor y Just Sellés

El poeta Joan Femenia, Andreu Valor y Just Sellés / A. P. F.

El día fue completo. Comenzó con la bienvenida de Vicent Morera en representación de la coordinadora cultural de "l'Any al-Azraq" y una charla del cocinero Pep Romany sobre las raíces andalusíes de la cocina tradicional valenciana. Los asistentes degustaron un menú de sabor andalusí (valenciano, claro) en el restaurante l'Aplec de Benialí. La Unión Cultural d'Amics de la Vall de Gallinera y la corporación local, con el alcalde, Ignasi Mora, ejercieron de magníficos anfitriones.

El paisaje de Al-Azraq: fascinante crepúsculo en el día exacto de los 750 años de la muerte de "El Blau"

El paisaje de Al-Azraq: fascinante crepúsculo en el día exacto de los 750 años de la muerte de "El Blau"

Alfons Padilla

Y, al atardecer, la magia. Subir al castillo de Benissili (serpenteante y empinada senda) significaba ya sumergirse en la historia. La fortaleza corona un escarpadísimo risco. Ferran Vilaplana explicó allí arriba que pronto se retomarán las obras para seguir consolidando las estructuras. Dijo que algunas han resistido "milagrosamente". El anhelo es que dentro de un año el castillo sea visitable. Se retirará el andamio de hierro, "un sacrilegio", una "chatarra" que chirría en este mítico paisaje de piedra.

La subida al castillo de Benissili

La subida al castillo de Benissili / A. P. F.

El músico Jota Martínez cantó un romance y un lamento o endecha. Poesía épica y elegiaca inspirada en al-Azraq. El sol declinaba. Just Sellés, quien también es fotógrafo, propuso guardar silencio y deleitarse con la luz. El crepúsculo revivió el tiempo de Al-Ándalus. La luz es un conjuro. Surgió el paisaje de al-Azraq y la mítica Diània.

Just Sellés, al destapar la placa cerámica del 750 aniversario de la muerte del Blau

Just Sellés, al destapar la placa cerámica del 750 aniversario de la muerte del Blau / A. P. F.

Canción conmemorativa de Andreu Valor

Al castillo también subió el cantautor Andreu Valor, quien estrenó la canción conmemorativa de los 750 años de la muerte del Blau. Mientras, Joan Femenia recitó el poema "Blaveja el Blau sobre les penyes". Sílvia Tàpia cantó el poema "Mare Penya". Fue una noche de poesía andalusí y de versos a la luz de la luna.

Además, Just Sellés destapó una preciosa placa de cerámica que se ha colocado en un muro del castillo y en la que se lee: "En Memòria del visir al-Azraq, coratjós defensor de la terra i el poble, en el 750é aniversari de la seua mort".

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El castillo de Benissili, en la Vall de Gallinera

El castillo de Benissili, en la Vall de Gallinera / A. P. F.

Al-Azraq, el "wazir" que se sublevó contra Jaume I y cuyo espíritu de resistencia y rebeldía sigue tan vivo en estas montañas de Diània, regresa de las tinieblas de la historia. Y regresa con luz fascinante.

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