La música conjura la tristeza: la emocionante despedida en Pego de la banda de Dénia y de la cultura de la Marina Alta a Josep Sendra

La música conjura la tristeza. La banda de música de Dénia se arrancó con los acordes del pasodoble "Agüero" y todo fue emoción. Emoción y agradecimiento. El último adiós a Josep Sendra i Piera, el histórico director de las bandas de música de Pego, Teulada y Dénia (de esta última llevó la batuta entre 1978 y 1996), merecía una despedida con música.

"Fue su pasión y su vida", han recordado sus hijos. La banda, la de Dénia, pero a la que se han sumado otros intérpretes de la Marina Alta, ha acompañado el féretro hasta el cementerio. Pep Sendra, que falleció en la madrugada de este martes a los 81 años, le cambió el paso a todas las bandas en las que estuvo. Incorporó a la mujer. Democratizó las bandas. Promovió la educación musical. "Nuestro padre fue un gran pedagogo", han recordado sus hijos.

En Dénia, cuando llegó, la banda todavía iba a tocar al cumpleaños del nazi Gerhard Bremmer, un antiguo oficial de las SS que vivía en una mansión en les Rotes. Y, cuando se negó a la que la banda fuera a esas siniestras fiestas, algunos músicos trataron de convencerlo porque allí podían hartarse a comer y beber y había "xicones". Pero Pep, que heredó de su padre los valores republicanos, dijo que ni hablar, que nada de agasajar a un nazi.

Y sus hijos también han revelado que su padre siempre les contaba que, de niño, vivía en una casa paredaña al ayuntamiento. Su habitación estaba separada por una pared del salón de plenos, que era donde ensayaba la banda. Y él decía que "escuchaba la música en sueños"

Alfons Padilla

Sus hijos también han recordado a los maestros de su padre, a quienes le descubrieron la música. Han citado a su maestro de solfeo Alfonso Oltra, al padre franciscano Damián, al gran profesor de trompeta Ramón Corell Saurí o a José Albero, quien fue antes que él director de la banda de música de Pego. Este último dejó Pego para dirigir la banda de Sevilla y luego le ofreció a Pep Sendra sucederle. Pero el músico de Pego rechazó la propuesta y siguió su carrera llevando la batuta de las bandas de la Marina Alta.

"Un día de estima y de unión de todos"

La música ha conjurado la tristeza. También la poesía. Joan Femenia ha leído versos de Miquel Martí i Pol y Tomàs Llopis ha recitado el poema "Ítaca", de Cavafis. Y los hijos de Pep Sendra han insistido en que hoy no era un día de tristeza, sino de "estima, paz, serenidad y unión de todos".

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Y, sí, el director de música tenía esa virtud: unía a todos. Es esencial para llevar la batuta. Y se diría que hoy, en el adiós, Pep Sendra ha dirigido, invisible, pero con la decisión de siempre, a su banda.