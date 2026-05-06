Salón, comedor, cocina y habitación embutidos en 24,5 metros cuadrados: así serán los estudios de las VPP de Xàbia

Aquella idea de la barra americana que hace unos años tenía su punto moderno y pelín extravagante y que significaba integrar cocina y comedor ha evolucionado muchísimo. Ahora es América y todos los continentes. El mundo doméstico, todos los espacios, está embutido entre cuatro paredes. El estudio y el minipiso comprimen la vida. Una vida sin pasillos ni recovecos, sin "habitación propia", es una vida más precaria. Hay que apañarse con un puñados de metros cuadrados. Estrechez. Y la luz natural entra por "una rendija". En este caso no es una rendija, sino un balcón.

Los dos estudios de las futuras VPP (Viviendas de Protección Pública) de Xàbia, una de las tipologías de los 82 pisos, embuten la vida casera en 24,5 m2. Ahí, en esa "caja de zapatos", estará casi todo: la cocina, el comedor, el salón y la habitación. La vivienda cuenta también con un hall de 2 m2 y un baño de 3,5. Esos dos estudios se destinarán a alquiler social. Estarán en la finca de 26 pisos de la calle Garcilaso de la Vega.

Los pisos en planta baja y primera de la promoción de 26 viviendas tienen balcones, pero no ventanas / Levante-EMV

En la recreación del alzado, llama la atención que en las viviendas en planta baja y primer piso no hay ventanas. La luz del día entrará por el balcón.

De la estrechez de los estudios se pasa a la anchura de los cuatro adosados. Cuentan con amplísimas terrazas. Las dos habitaciones, los dos baños, el espacioso salón comedor y, sobre todo la luminosa terraza, inducen sensación de amplitud, de vivir en un horizonte abierto.

Las diversas tipologías: de las dos habitaciones y el amplio jardín y terraza al estudio de 30 m2 con el salón, la habitación y la cocina embutidos en 24,5 metros / Levante-EMV

La nueva web del Plan Vive, anunciada ayer por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en su visita a las obras de la 117 VPP de Benidorm, permite diseccionar las dos promociones de 56 y 26 pisos que construirá en Xàbia la promotora Fama. Ninguna vivienda tiene más de dos habitaciones y dos baños. Pero esa horquilla entre los minipisos y los áticos con gran terraza y los pisos en planta baja con jardín da para mucho.

Los dos bloques de la promoción de VPP de 56 viviendas / Levante-EMV

Los estudios no es una tipología del todo nueva en Xàbia. Sí, desde fuera, quizá se piense que en este municipio todo el mundo vive a sus anchas. Mentira. Ya hay familias que están hacinadas en habitaciones alquiladas. La emergencia habitacional está en la calle. Imposible encontrar un alquiler asequible y digno. Estos estudios de VPP todavía tienen la cama fija. En Xàbia, se ven otros en los que la cama está empotrada en la pared y se baja cuando llega la hora de dormir. La estrechez gana terreno.

Pisos de uno y de dos dormitorios / Levante-EMV

Las dos promociones de VPP son, sobre plano, apañaditas. Cuentan con piscina comunitaria y jardín. La empresa dice que las fincas se han diseñado para "promover el ecuentro social". Tienen planta baja, primer piso y ático. De ahí no pasan. La promoción de 56 pisos está dividida en dos bloques. Cada piso tiene su plaza de aparcamiento y su trastero. La promotora avanza que serán viviendas muy versátiles. Pueden "evolucionar" y cambiar la distribución interna "sin comprometer la integridad estructural ni la calidad de los acabados".

El alzado de la promoción de 26 pisos: planta baja, primer piso y ático y líneas muy sencillas / Levante-EMV

De las 82 viviendas, 66 se destinarán a venta (los precios estarán topados) y las 16 restantes, de entre 30 y 44 metros cuadrados, serán para alquiler social. La empresa las entregará a la EVHA (Entitat valenciana d'habitatge i sòl), que se ha comprometido a cederlas al ayuntamiento.

La promotora ya ha limpiado las parcelas y ha colocado los carteles e incluso una caseta que está todavía vacía. No tiene aún la licencia de obras.

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Los requisitos y el desvaído arraigo

Ahora la batalla está en el arraigo. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, dijo en un pleno que pedirían al la conselleria que, de alguna forma, incluyera como requisito que los pisos fueran para vecinos y vecinas de Xàbia. Pero los requisitos son muy generales: ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad española o la residencia en España, usar la vivienda como domicilio habitual y permanente o no ser propietario de otra vivienda en España. No se dice nada de estar empadronado en el municipio. La única posible referencia, referencia, eso sí, muy desvaída, al arraigo podría ser esa de hacer de este piso de VPP "hogar habitual y permanente". Es, por decirlo de alguna manera, un arraigo a futuro, un compromiso de echar raíces en Xàbia.