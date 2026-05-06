La tarta más buena del mundo se elabora en Dénia, lleva palomitas y ayudará a investigar la enfermedad ultrarrara que padece Luca

No, no han exagerado. Es la tarta más buena del mundo. Es buena por solidaria. Y es buena porque está deliciosa. A Luca le chiflan las palomitas. ¿A quién no? Y este pastel las lleva. Es una tarta equilibradísima. No empalaga. Tiene un sutil matiz salado. La textura es suave y crujiente. Álvaro Verdú es un excelente pastelero. Pero ha sido Luca el que ha elegido los ingredientes. La base es un crumble de palomitas. Sobre ella va una crema de caramelo muy ligera. Es una tarta para chuparse los dedos.

Pero lo mejor es el buenísimo fondo de este pastel. "Álvaro y Adrián (hermanos y responsables de la histórica heladería y pastelería Verdú, abierta por su abuelo en 1953) tienen un corazón enorme", ha destacado hoy Cristina, la madre de Luca, el niño de Dénia que padece una enfermedad ultrarrara.

"Las enfermedades ultrarraras no deberían ser invisibles, pero, tristemente, lo son. Me llamaron hace dos días de la Universidad de Murcia, que es la que está investigando el síndrome IFAP (Ictiosis Fulicular, Alopecia y Fotofobia), y me dijeron que se les había acabado el dinero de la última donación que hicimos. Necesitan fondos para seguir adelante", ha advertido Cristina.

Luca, que el 26 de diciembre cumplirá 4 años, sufre el síndrome IFAP. Dénia y la Marina Alta se han volcado. Se han realizado varias iniciativas para recaudar fondos para la investigación. La que han lanzado los hermanos Verdú es, seguro, la más dulce. "Es lo que sabemos hacer nosotros, dulces. Y pensamos que teníamos que ayudar a esta familia", ha explicado Adrián. Se dice que Dénia es 'el poble del m'en fot', pero no es cierto. Somos el pueblo del 'ben fet'. Y lo demostramos".

Cristina y Álvaro estaban muy emocionados. La tarta la han presentado hoy. El pequeño Luca se lo pasó pipa cuando se metió en la cocina del CdT con Álvaro y le fue indicando qué ingredientes quería que llevara "la tarta más buena del mundo".

Todo el dinero de cada tarta es para la investigación

Todo lo que se recaude de venderla se destina a la investigación del síndrome IFAP. Todo. Y ya hay restaurantes que han anunciado que van a incluirla en sus postres. Los primeros han sido A la Fresca, en Els Magazinos, y el Pegolí.

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"Es una iniciativa preciosa. Lo que han hecho Álvaro y Adrián es maravilloso", ha subrayado Cristina. El vídeo con las imágenes de Álvaro y Luca de reposteros lo locuta Jorge, el hermano mayor de Luca. A Jorge también le encantan las palomitas y ha probado la tarta y sabe que es la más buena del mundo.