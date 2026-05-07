Todos los caminos (los del peregrinaje y los del buen cine) llevan al Jayan de Xàbia

¿Qué peli puedes ver este viernes en el cine Jayan de Xàbia? Pues, "Ocho y medio (8 1/2)", de Federico Fellini. ¡Clasicazo! La cartelera del ciclo "Wilder Cinema" de este mes de mayo es historia del cine: "Taxi driver" (Martin Scorsese), "El séptimo sello" (Ingmar Bergman) y "El Padrino" (Francis Ford Coppola). Los cinéfilos y quienes quieran descubrir los filmes más influyentes de todos los tiempos tienen que ir sí o sí al cine Jayan. Todos los caminos del buen cine llevan a esta sala de pueblo que pronto cumplirá 70 años.

Pero hay más. Este sábado, a las 11 horas, se estrena en el cine Jayan la película documental "El camino del peregrino", dirigida por Francisco Cauterucci y producida por Sakya, la fundación del centro budista de Pedreguer (con este filme recaudarán fondos para construir también en Pedreguer un monasterio budista). El documental revela el periplo transformador de cuatro personas que renunciaron al ajetreo y a las atosigantes rutinas e iniciaron "el camino" de la vida monástica en el budismo. Es un filme de peregrinaje. Una "road movie" "sui generis". Estas historias que tienen un punto catártico se ven fantásticamente en la pantalla grande de un cine. Y a los muy cinéfilos quizá el documental les recuerde "Siete años en Tíbet", de Jean-Jacques Annaud y con Brad Pitt de protagonista, o "Pequeño Buda", de Bernardo Bertolucci.

Monjes de la tradición Sakya del centro budista de Pedreguer / Levante-EMV

El Jayan da pantalla al buen cine. Además, refuerza su compromiso con las causas comunitarias y el bienestar emocional. Tras la proyección de "El camino del peregrino", tendrá lugar un coloquio. Uno de los participantes, será el Lama Rinchen Gyaltsen, monje de la tradición Sakya y director del centro budista de Pedreguer.

El Lama Rinchen Gyaltsen, maestro de meditación de la tradición tibetana / Levante-EMV

Elena Català Ortuño, hija de los actuales gestores del cine, Inma y Antonio, y nieta de sus fundadores, psiquiatra y jefa del Servicio de Salud Mental en Dénia, también intervendrá. Destacará cómo el séptimo arte despierta emociones y fortalece redes sociales en tiempos turbulentos. Como profesional de la salud mental y exploradora de la meditación, el psicoanálisis y otras áreas, Elena enfatizará la necesidad de pausas introspectivas para cultivar compasión, altruismo y autenticidad en una sociedad acelerada, promoviendo el “dar para recibir” como clave del bienestar colectivo.

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Fundado por Jaime y Angelita —de ahí su nombre, acrónimo de “Ja y An”—, el cine ha evolucionado de una terraza de verano a un espacio único. Todas las semanas se proyecta cine independiente en versión original. Acoge festivales (de cine y de arte) como el Marere Film Fest. Gestionado por generaciones de la familia Català-Ortuño, el Jayan es un cine de pueblo y ahí reside su singularidad y universalidad. Es un cine de pueblo conectado con grandes ciclos como el de Wilder Cinema, que hace posible que en las principales ciudades europeas se proyecten de nuevo las grandes películas de la historia del cine.